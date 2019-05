Mahmood, annunciate le date del tour estivo

Nei giorni in cui è sbarcato in Israele per dare l’assalto all’Eurovision, Mahmood svela gli appuntamenti del suo tour estivo. Cinque le date tra luglio e settembre che andranno a comporre il “Summer Vibes Tour”, ideale seguito di quel “Good Vibes Tour” che è momentaneamente in stand-by proprio causa Eurovision ma che sta procedendo nei principali club italiani. Tra i concerti in programma, che vedranno Mahmood a Igea Marina e a Spoleto, a Barolo e a San Vito Lo Capo, ci sarà anche un’altra puntatina all’estero: quella in Francia al Montreux Jazz Festival, dove il vincitore di Sanremo 2019 aprirà per Rita Ora.

Tutte le date di Mahmood

Di seguito tutte le date di Mahmood al momento in programma.

“Good Vibes Tour”

Mercoledì 22 maggio – Bologna, Locomotiv Club

Sabato 25 maggio – Milano, Mi Ami

Martedì 28 maggio – Padova, Hall

Giovedì 30 maggio – Firenze, Piper Theatre

Sabato 1 giugno – Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

Sabato 8 giugno – Catania, Mercati Generali

Lunedì 17 giugno – Roma, Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo

“Summer Vibes Tour”

Venerdì 5 luglio – Igea Marina (RN), Notte Rosa

Domenica 7 luglio – Barolo (CN), Collisioni Festival (con i Thirty Seconds To Mars)

Lunedì 8 luglio – Montreux, Jazz Festival (in apertura a Rita Ora)

Mercoledì 10 luglio – Spoleto (PG), Festival dei Due Mondi

Venerdì 27 settembre – San Vito Lo Capo (TP), Cous Cous Fest

La scaletta dei concerti di Mahmood

Mahmood ha spiazzato tutti con la sua vittoria al Festival di Sanremo 2019, prima tra i giovani e subito dopo tra i big. Il suo singolo “Soldi”, scritto in collaborazione con Dario Faini (in arte Dardust) e Charlie Charles, lo abbiamo sentito ovunque: a diversi mesi dalla sua uscita è ancora il brano più trasmesso dalle radio italiane, si è già guadagnato la certificazione FIMI di doppio disco di platino e il video su YouTube conta oltre 79 milioni di visualizzazioni. “Soldi” è contenuta nell'album d'esordio di Mahmood intitolato “Gioventù bruciata”, uscito il 22 febbraio 2019 con un debutto direttamente al primo posto in classifica. L’artista milanese rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019, che quest’anno si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv: presenterà una nuova versione dalla sua hit. Il suo pop dalle radici R&B ha conquistato il pubblico italiano e non solo: persino il New York Times ha dedicato un articolo al vincitore di Sanremo 2019, con una riflessione sui nuovi punti di vista di cui necessita la musica del nostro Paese. Di seguito la scaletta che l’artista sta portando sul palco in questi primi concerti del suo tour: