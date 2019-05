Mahmood in concerto a Macerata con 100 violoncelli

Sarà un live molto particolare quello cui parteciperà Mahmood il prossimo 31 luglio sul palco dello Sferisterio di Macerata. Il vincitore di Sanremo 2019 sarà affiancato dal progetto 100Cellos, un gruppo di violoncellisti volontari che si riuniscono per occasioni specifiche sotto la guida di Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi. Qualsiasi violoncellista può aderire all’iniziativa, semplicemente registrandosi sul sito del progetto (www.100cellos.it). L’invasione dei musicisti nel centro marchigiano durerà per tre giorni, dal 29 al 31 luglio: il concerto con Mahmood del 31 rappresenterà il gran finale dell’iniziativa. Il progetto, oltre a promuovere la musica, cerca anche di coinvolgere nel miglior modo possibile tutta la città: chiunque ospiterà a casa propria un violoncellista, infatti, potrà entrare gratuitamente al concerto finale. Per aderire, in questo caso, è necessario rivolgersi all’associazione Amici dello Sferisterio. I biglietti per il concerto non sono ancora in vendita: al momento si sa che avranno un costo tra i 20 e i 30 euro e che saranno presto disponibili sul circuito Vivaticket e presso la Biglietteria dei Teatri di Macerata.

L’estate calda di Mahmood

Il trionfatore del Festival di Sanremo 2019 sta delineando mano a mano il programma della sua estate. In questi giorni Mahmood è a Tel Aviv, pronto a gareggiare all’Eurovision Song Contest, ma già dalla settimana che verrà tornerà a girare l’Italia con le ultime date del suo “Good Vibes Tour”. Dopo una breve pausa, a luglio partirà invece il “Summer Vibes Tour”, la versione estiva della sua prima tournée, annunciata giusto qualche giorno fa. Questi i concerti di Mahmood al momento in programma:

“Good Vibes Tour”

Mercoledì 22 maggio – Bologna, Locomotiv Club SOLD OUT

Sabato 25 maggio – Milano, Mi Ami

Martedì 28 maggio – Padova, Hall

Giovedì 30 maggio – Firenze, Piper Theatre

Sabato 1 giugno – Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

Sabato 8 giugno – Catania, Mercati Generali

Lunedì 17 giugno – Roma, Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo

“Summer Vibes Tour”

Venerdì 5 luglio – Igea Marina (RN), Notte Rosa

Domenica 7 luglio – Barolo (CN), Collisioni Festival (con i Thirty Seconds To Mars)

Lunedì 8 luglio – Montreux, Jazz Festival (in apertura a Rita Ora)

Mercoledì 10 luglio – Spoleto (PG), Festival dei Due Mondi

Mercoledì 31 luglio – Macerata, Sferisterio (con i 100Cellos)

Venerdì 27 settembre – San Vito Lo Capo (TP), Cous Cous Fest

Sollima, Melozzi e il progetto 100Cellos

Giovanni Sollima è uno dei più interessanti e versatili compositori e violoncellisti del nostro tempo, così come lo è anche Enrico Melozzi, visto anche a Sanremo 2019 impegnato con la sua orchestrazione e conduzione di “Rolls Royce” di Achille Lauro. I due insieme hanno fondato il progetto dei 100Cellos: un gruppo amplissimo di violoncellisti volontari che si riuniscono per occasioni specifiche e che, dall’esperienza romana del Teatro Valle occupato nel 2012, si sono esibiti al Concertone del Primo maggio nel 2013, alla Stazione Centrale e per le vie di Milano nel 2014, e poi ancora a Torino, Vicenza, Lucca, Budapest, a Como, a L’Aquila e a Teramo, fino alla sette giorni voluta da Riccardo Muti al Ravenna Festival. Dopo Macerata andranno a Tokyo, dove saranno protagonisti di un concerto alla Sumida Triphony Hall.