Eurovision, Madonna sarà la super ospite

Tutto pronto per il via dell’edizione numero 2019 dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno avrà come ospite un pezzo da novanta dalla musica mondiale. Sarà infatti Madonna la perla dell’ultima giornata del festival, quella di sabato 18 maggio. La cantante americana si dovrebbe esibire con due canzoni, un suo successo del passato ed uno tra i singoli lanciati per anticipare il suo prossimo album, “Madame X”. I rumors erano iniziati già nelle scorse settimane, con Roger Waters che aveva addirittura chiesto pubblicamente all’artista di rifiutare l’invito per prendere posizione contro la politica di Israele in materia di diritti umani. La popstar, però, ha tirato dritto per la sua strada e sarà quindi sul palco di Tel Aviv.

“Madame X”

Uscirà il 14 giugno “Madame X”, il nuovo album di Madonna. Si tratta di un vero e proprio concept album, con un personaggio, Madame X appunto, nel quale Madonna ha deciso di calarsi per entrare nello spirito di un agente segreto che «viaggia per il mondo, cambiando identità, combattendo per la libertà e portando la luce nei luoghi oscuri», citando testualmente la star. L’album conterrà quindici tracce nelle quali la regina del pop canterà non solo in inglese, ma anche in spagnolo e portoghese, in omaggio alla sua nuova residenza.

La tracklist completa del nuovo album di Madonna "Madame X"

Medellin (con Maluma) Dark Ballet God Control Future (con Quavo) Batuka Killers who are Partying Crave (con Swae Lee) Crazy Come Alive Faz Gostoso (con Anitta) Bitch I’m Loca (con Maluma) I Don’t Search I Find I Rise

Eurovision: come funziona

Tutto pronto per il via della sessantaquattresima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si tiene quest’anno in Israele grazie alla vittoria dell’edizione 2018 di Netta Barzilai. In gara ci saranno quarantuno artisti da altrettanti paesi, europei ma non solo, compreso il nostro Mahmood, in gara con una versione rivisitata della sua hit “Soldi”. A condurre l'evento canoro, in diretta dall'Expo di Tel Aviv, sarà la modella israeliana Bar Refaeli. Durante la prima semifinale, in programma martedì 14 maggio, si sfideranno: Slovenia, Bielorussia, Repubblica Ceca, Montenegro, Cipro, Serbia, Finlandia, Polonia, Ungheria, Estonia, Portogallo, San Marino, Islanda, Georgia, Australia, Belgio, Ucraina e Grecia. Solo in 10 accederanno alla finale. Due giorni più tardi, giovedì 16 maggio, toccherà a: Svizzera, Svezia, Irlanda, Austria, Moldavia, Lettonia, Romania, Danimarca, Armenia, Albania, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Norvegia, Russia, Paesi Bassi, Croazia, Lituania e Malta. Da queste usciranno le quattro finaliste che si aggiungeranno alle cinque nazioni qualificate di diritto, Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, più il paese ospitante Israele.

Tutti i cantanti in scena Eurovision Song Contest 2019

Tra parentesi la canzone che porteranno ingara