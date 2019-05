Madonna: il nuovo singolo è "Crave" feat. Swae Lee

È il terzo singolo di Madonna in poche settimane. Dopo il grande successo di “Medellin” con Maluma e l’impegno sociale del brano “I Rise”, “Crave” cambia le regole del gioco con una ballata hip-hop in collaborazione con Swae Lee, membro dei Rae Sremmund assieme al fratello Slim Jxmmi.

Il nuovo singolo è “Crave”

“Crave” è il nuovo singolo di Madonna in collaborazione con il rapper Swae Lee, pubblicato il 10 maggio 2019 per l’etichetta Interscope. Il brano è stato prodotto da Mike Dean e scritto da Madonna insieme a Khalif Malik Ibn Shaman Brown e Brittany Talia Hazzard. Parlando con i giornalisti nel corso dei Billboard Music Awards 2019, Madonna afferma che questa è stata una delle prime canzoni che ha composto per il disco. Nel testo, si evince il tema principale, che orbita attorno al desiderio. Sin dall’inizio, dunque, il suo obiettivo era quello di cantare questa traccia in compagnia di un artista maschile. Parlando di Swae Lee, Madonna ha inoltre rivelato: «È un ragazzo pieno di talento, un grande compositore, cantante… e poi è così carino. Essere carini è importante».

Madame X Tour: per ora, niente date in Italia

Per celebrare il suo nuovo disco, Madonna ha anche annunciato il suo “Madame X Tour”, un percorso americano attraverso alcune delle città più importanti della musica che proseguirà anche in Europa tra Lisbona, Parigi e Londra. Il tour avrà inizio il 12 settembre a New York presso il BAM Howard Gilman Opera House. Attualmente, Madonna detiene il record assoluto di star donna con i concerti più remunerativi di sempre, con uno “Sticky & Sweet Tour 2009” che ha fatturato più di 408 milioni di dollari.

Madame X, nuovo album di Madonna

Il quattordicesimo album di inediti di Ms. Ciccone uscirà il 14 giugno 2019 per l’etichetta Interscope Records. Il brano segue “Rebel Heart”, disco del 2015, e porta con sé una serie variopinta di collaborazioni con artisti provenienti da ogni angolo del mondo. In attesa dell’uscita, saranno pubblicati 5 singoli estratti dalla tracklist: già pubblicati ricordiamo “Medellin feat. Maluma”, “I Rise” e, dal 10 maggio, “Crave feat. Swae Lee”. Il 17 maggio arriverà invece “Future feat. Quavo”, mentre il 7 giugno è prevista l’uscita di “Dark Ballet”. Parlando con i giornalisti, Madonna ha confessato: «Il mio nuovo album è nato a Lisbona. Qui ho trovato la mia tribù e un mondo magico di musicisti incredibili che hanno rafforzato la mia idea che ci sia una connessione profonda che lega tutta la musica del mondo, come se questa fosse l’anima dell’universo». E poi ancora: «Madame X è un agente segreto che viaggia per il mondo. Cambia identità. Combatte per la libertà. Porta la luce nei luoghi bui. È una ballerina, una professoressa, un capo di Stato, una casalinga, una cavallerizza, una prigioniera, una studentessa, una madre, una bambina, una maestra, una suora, una cantante, una santa, una meretrice. Una spia nella casa dell’amore. Io sono Madame X».