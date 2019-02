Mahmood, il video della canzone di Sanremo "Soldi"

La sessantanovesima edizione di Sanremo se la porta a casa Mahmood, giovane promessa del rap italiano, con il brano “Soldi”. La scalata delle classifiche – già cominciata con un posizionamento in vetta su Apple Music e Spotify – è ormai prossima grazie anche all’uscita di un video da quasi 7 milioni di visualizzazioni.

Mahmood, il video di “Soldi”

“Soldi” è il brano vincitore di Sanremo 2019 scritto da Mahmood e prodotto dal beatmaker delle rap star Charlie Charles in collaborazione con Dardust. Il pezzo sarà la punta di diamante dell’album di debutto del rapper Mahmood, “Gioventù Bruciata”, previsto in uscita per il 1 marzo 2019 su etichetta discografica Island Records. L’album conterrà anche i singoli già pubblicati nell’omonimo extended play e alcuni inediti. Con il pezzo “Soldi”, Mahmood gareggerà anche all’Eurovision Song Contest 2019 rappresentando l’Italia.

Il video di “Soldi” è stato pubblicato il 5 febbraio 2019 sul canale Vevo-YouTube di Mahmood e da allora ha totalizzato oltre 6 milioni e 600 mila visualizzazioni. La regia è stata affidata ad Attilio Cusani, fotografo e film-maker, con produzione esecutiva di Matteo Stefani. Il brano tocca le corde dell’anima esplorando il tema dell’abbandono familiare, ed è un prosieguo del racconto cominciato con “Gioventù Bruciata”, brano che ha fruttato a Mahmood il primo posto a Sanremo Giovani nel 2018.

Mahmood e “Soldi” in testa alle classifiche Apple e Spotify

Fresca di vittoria, “Soldi” è già un successo commerciale che sta esplodendo sulle classifiche di streaming e download digitale, conquistando la vetta di Apple Music, iTunes ed Earone. Su Spotify, quello di Mahmood è il pezzo italiano con debutto più alto di sempre nella Top50 Globale, superando senza fatica i brani di alcuni degli interpreti più popolari del rap degli ultimi anni.

“Soldi”, il testo

Ecco il testo del brano vincitore di Sanremo 2019, “Soldi”:

In periferia fa molto caldo

Mamma stai tranquilla sto arrivando

Te la prenderai per un bugiardo

Ti sembrava amore era altro

Beve champagne sotto Ramadan

Alla TV danno Jackie Chan

Fuma narghilè mi chiede come va

Mi chiede come va come va come va

Sai già come va come va come va

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Pensavi solo ai soldi soldi

Come se avessi avuto soldi

Dimmi se ti manco o te ne fotti

Mi chiedevi come va come va come va

Adesso come va come va come va

Ciò che devi dire non l’hai detto

Tradire è una pallottola nel petto

Prendi tutta la tua carità

Menti a casa ma lo sai che lo sa

Su una sedia lei mi chiederà

Mi chiede come va come va come va

Sai già come va come va come va

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Ho capito in un secondo che tu da me

Volevi solo soldi

Come se avessi avuto soldi

Prima mi parlavi fino a tardi

Mi chiedevi come va come va come va

Adesso come va come va come va

Waladi waladi habibi ta’aleena

Mi dicevi giocando giocando con aria fiera

Waladi waladi habibi sembrava vera

La voglia la voglia di tornare come prima

Io da te non ho voluto soldi…

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Volevi solo soldi soldi

Come se avessi avuto soldi

Lasci la città ma nessuno lo sa

Ieri eri qua ora dove sei papà

Mi chiedi come va come va come va

Sai già come va come va come va