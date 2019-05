Francesco Renga, il nuovo singolo è “Prima o poi”

Sarà “Prima o poi” il prossimo singolo estratto da “L’altra metà”, ottavo album in studio di Francesco Renga. Il brano, che vede Gazzelle affiancare Renga e Luca Serpenti nel ruolo di autore, sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 31 maggio. Il brano era stato già pubblicato dall’artista sul suo canale YouTube lo scorso 18 aprile senza un video ad accompagnarlo, vedremo se nei prossimi giorni ci sarà anche una clip ad arricchire questa nuova uscita discografica.

“L’altra metà”

L’album “L’altra metà”, prodotto da Michele Canova Iorfida, è composto da dodici brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo. Il nuovo album rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche. Attuale e variegata anche la scelta degli autori con cui Francesco ha collaborato per la scrittura del nuovo disco: Paolo Antonacci, Bungaro, Cesare Chiodo, Daniele Conti, Simone Cremonini, Antonio Di Martino, Matteo Grandi, Daniele Lazzarin (Danti), Leo Pari, Flavio Pardini (Gazzelle), Rakele, Edwyn Roberts, Luca Serpenti, Davide Simonetta, Patrizio Simonini, Ultimo, Lorenzo Urciullo (Colapesce), Fortunato Zampaglione, Michele Zocca. Della tracklist dell’album, oltre al nuovo singolo, fa parte anche “Aspetto che torni”, brano col quale Renga ha chiuso al quindicesimo posto l’ultimo Festival di Sanremo.

C’è anche il nuovo tour

Con il lancio del nuovo singolo, Renga ha ufficializzato anche le date de “L’altra metà Tour” che, il prossimo autunno, lo porterà in tutti i grandi teatri italiani. Nel 2020, poi, ci sarà anche un mini ciclo di eventi oltre confine. I fan del musicista udinese potranno però gustarselo anche in una suggestiva data estiva, il prossimo 13 giugno sul palco del Teatro Antico di Taormina (ME), che farà da seguito di quella dello scorso 27 maggio all’Arena di Verona. Biglietti in vendita su Ticketone a partire da 35 euro. Tagliandi disponibili anche per le date de “L’altra metà Tour”: i prezzi partono da 29 euro. Queste tutte le date al momento in programma: