Eurovision 2024, il programma e la scaletta della prima semifinale

Per la prima volta durante le semifinali si esibiranno integralmente i sei paesi qualificati di diritto alla finale: i “Big 5”, ovvero Italia (con Angelina Mango), Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e il Paese ospitante, la Svezia

Martedì 7 maggio prende il via la prima semifinale (TUTTO SULL'EUROVISION SONG CONTEST), in onda alle 21.00 su Rai 2, condotta da Mara Maionchi, in diretta da Roma, e Gabriele Corsi dalla Malmö Arena. Per entrare nell’atmosfera festivaliera Gabriele Corsi, con una anteprima alle 20.15 sempre su Rai 2, mostrerà una Malmö inedita. Dopo un lungo viaggio insieme alla rappresentante italiana Angelina Mango, che si esibirà giovedì e sabato, la collaudata coppia di conduttori approderà finalmente al racconto dell’edizione di Malmö.

OSPITI DELLA PRIMA SEMIFINALE Gli ospiti della prima semifinale saranno, in apertura, le superstar eurovisive Eleni Foureira, seconda per Cipro nel 2018 con Fuego, lo svedese Eric Saade, terzo a Düsseldorf nel 2011 dietro all’Azerbaigian e all’Italia di Raphael Gualazzi, e la spagnola Chanel, bronzo al PalaOlimpico di Torino nel 2022. Un anno fa, la Svezia ha eguagliato l’Irlanda con sette vittorie eurovisive e Loreen ha vinto per la seconda volta, come solo l’irlandese Johnny Logan aveva saputo fare. Proprio “Mr. Eurovision” Johnny Logan sarà ospite, in un ideale gemellaggio tra Irlanda e Svezia, cantando Euphoria, la canzone di Loreen nel 2012. L’ultimo ospite della serata sarà Benjamin Ingrosso, settimo all’Eurovision 2018, appena dietro Ermal Meta e Fabrizio Moro. Nato a Stoccolma da papà Emilio Ingrosso, ballerino di origini tarantine, e mamma Pernilla Wahlgren, cantante e attrice svedese, è anche cugino di Diodato. Benjamin parla svedese, inglese e un po' di italiano. La sua ultima pubblicazione è il singolo Kite, in alta rotazione sulle radio italiane. approfondimento Eurovision Song Contest, i vincitori delle ultime edizioni

La scaletta della prima sera Nella prima semifinale di martedì 7 maggio saranno in gara 15 nazioni. L'esibizione di ogni artista sarà preceduta da una postcard che, dopo aver mostrato in sequenza due storici successi eurovisivi del Paese, permetterà agli artisti di presentarsi come se facessero un post su un social network. Per la prima volta, durante le semifinali si esibiranno integralmente i sei Paesi qualificati di diritto alla finale: i “Big 5” (ovvero Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) e il Paese ospitante, la Svezia. Finora protagonisti solo di un breve estratto nelle serate settimanali, oggi la loro esibizione integrale diventa parte della scaletta.

Questo l'ordine d'uscita dei cantanti: Cipro, Silia Kapsis con Liar

Serbia, Teya Dora con Ramonda

Lituania, Silvester Belt con Luktelk

Irlanda, Bambie Thug con Doomsday Blue

Regno Unito, Olly Alexander con Dizzy

Polonia, Luna con The Tower

Croazia, Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

Islanda, Hera Bjork con Scared of Heights

Slovenia, Raiven con Veronika

Finlandia, Windows95man con No Rules!

Moldavia, Natalia Barbu con In The Middle

Azerbaijan, Fahree feat. Ikin Dovlatov con Özünlə Apar

Australia, Electric Fields con One Milkali (One Blood)

Portogallo, iolanda con Grito

Lussemburgo, Tali con Fighter Solo dieci Paesi per ogni semifinale saranno ammessi alla finalissima di sabato 11 maggio, in onda alle 21:00 sugli schermi di Rai 1. Rai Radio2, radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2024, trasmetterà in diretta radio e video sul canale 202 del digitale terrestre e TivùSat con Diletta Parlangeli e Matteo Osso ai microfoni. Daranno spazio alla grande musica internazionale, curiosità, retroscena e racconteranno i primi 15 semifinalisti in gara. Rai Pubblica Utilità sottotitolerà e audiodescriverà la diretta, disponibile anche in streaming su RaiPlay. La Semifinale dell’Eurovision Song Contest sarà visibile su RaiPlay e diffusa in tutto il mondo grazie a Rai Italia.

approfondimento FantaEurovision 2024, chi sono i favoriti