Radio Italia Live: tutto quello che c'è da sapere sul concerto di Milano

Il 27 maggio in Piazza Duomo a Milano andrà in scena il Radio Italia Live 2019, ecco tutte le informazioni per chi vorrà partecipare all’evento.

Tutto pronto nel capoluogo meneghino per la prima data di Radio Italia Live, che quest’anno si terrà in due location diverse. Il concerto, come sempre gratuito, vedrà una line up eccezionale con super ospiti Sting e Ligabue, che quest’estate sarà anche negli stadi italiani con il suo Start Tour.

La line up del concerto

A presentare il festival saranno i confermatissimi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che hanno accompagnato le sette edizioni precedenti. Per il pubblico di Milano sarà un’occasione per vedere dal vivo tanti artisti della scena musicale italiana e internazionale: oltre ai già citati Sting e Ligabue, ci saranno Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Sfera Ebbasta, Tiro Mancino Francesco Gabbani, Guè Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta, Ultimo, per un cast in grado di accontentare tutte le età. Gli artisti saranno accompagnati sul palco dalla Mediterranean Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Questa la scaletta completa:

Alessandra Amoroso

Loredana Bertè

Francesco Gabbani

Guè Pequeno

Marco Mengoni

Ermal Meta

Sfera Ebbasta

Tiromancino

Ultimo

Sting

Ligabue

Tutte le informazioni per seguire il concerto

Il concerto inizierà in piazza Duomo verso le 19:30. Alla piazza potranno accedere fino a 20mila persone dopodiché l’accesso sarà limitato. Il pubblico dovrà passare attraverso alcuni varchi, in entrata e in uscita, per il controllo con metal detector di borse e zaini

Come arrivare in Piazza Duomo

Metro: Nell’occasione la fermata della metropolitana di Piazza Duomo verrà chiusa per motivi di sicurezza, si potrà pertanto raggiungere il festival scendendo alle fermate vicine: M3 Missori, M3 Montenapoleone, M1 San Babila, M1 Cordusio. Treno: dalla stazione Centrale bisogna prendere la linea M3 direzione San Donato; dalla stazione Cadorna si può scegliere invece di raggiungere la piazza a piedi oppure prendere la M1 in direzione Rho/Bisceglie; dalla stazione Garibaldi bisogna prendere la linea M2 e scendere a Centrale, poi cambiare con la M3, oppure arrivare a Cadorna e cambiare prendendo l’M1. Bus e Tram: le linee che arrivano in Duomo sono il tram 15 (Fermata Piazza Fontana), il tram 2 o 14 (Fermata Via Torino), e tram 16, 24, 27(Fermata Via Mazzini).

Disposizioni di sicurezza

Chi decide di partecipare al concerto dovrà attenersi ad alcune disposizioni in materia di sicurezza. Nello specifico nella piazza sarà vietato introdurre:

valige e trolley;

bombolette spray (compresi antizanzare, deodoranti, creme solari);

trombette da stadio;

armi, materiale esplosivo, oggetti da punta e da taglio, fumogeni;

bevande alcoliche;

sostanze stupefacenti, veleni e sostanze tossiche;

lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica;

animali di qualsiasi taglia;

bastoni da selfie e treppiedi;

ombrelli;

powerbank;

apparecchiature per la registrazione audio o video;

Altri materiali che potrebbero compromettere l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti all’evento.

Come assistere al concerto in tv, in radio e sui social

Chi non potrà prendere parte all’evento potrà seguire il concerto in radio su Radio Italia e in tv su Radio Italia TV (canale 725 di Sky). L’evento sarà commentato anche in diretta sui social ufficiali di Radio Italia con l’hashtag @rlive.