Coez, il nuovo singolo è "Domenica": il video

Coez ha lanciato “Domenica”, il secondo singolo estratto dal suo nuovo album “È sempre bello”. Da venerdì 26 aprile il brano è in rotazione sulle frequenze radiofoniche, ma solo il 5 maggio (ovviamente di domenica) è stato pubblicato il video ufficiale della canzone. La clip, diretta da Luca Lumaca, è un viaggio nell’universo pop degli anni ’80, tra musicassette, stereo e vecchi cellulari con chiamate in arrivo da Niccolò Contessa (produttore del disco). Protagoniste del video sono due amiche e la loro spensierata liaison, tra colori a tinte pastello e un on the road nel deserto verso il mare.

“Domenica”: le curiosità sul singolo

“Domenica” è il secondo singolo estratto da “È sempre bello”, il nuovo album di Coez, arrivato dopo l’omonimo brano di lancio. La canzone è un chiaro rimando alla penna di Vasco Rossi, che nel 1985 scriveva “T’immagini se fosse sempre domenica”. Proprio dalle parole di “T’immagini” Coez ha preso l’ispirazione per questa sua nuova canzone, che celebra i momenti di libertà e spensieratezza. “Vorrei fosse domenica”, canta ad ogni strofa, in un’immersione tra suoni vintage anni ’80 ed electro hip hop. Il video ufficiale che accompagna il brano, per la regia di Luca Lumaca, è la perfetta rappresentazione di questo immaginario beato e a tratti un po’ naïf. “Domenica” è in rotazione radiofonica dal 26 aprile, mentre la clip è stata pubblicata sul canale YouTube di Coez il 5 maggio.

“È sempre bello” andare in tour: i concerti in arrivo

Coez si sta preparando a tornare in tour sui palchi di tutta Italia per presentare al pubblico il suo nuovo album “È sempre bello”, uscito il 29 marzo per Carosello Records. Sono in programma tre speciali anteprime live a Roma, il 28, 29 e 31 maggio al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica), dopodiché bisognerà aspettare la fine dell’estate per la vera e propria partenza della tournée nei palazzetti di tutta Italia. La prima tappa si terrà all’Arena di Verona il 29 settembre, per poi proseguire nei più importanti palasport del nostro Paese fino al mese di dicembre. I biglietti per il tour di “È sempre bello” sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 34,50 euro (diritti di prevendita inclusi) e variano a seconda della venue e del posto selezionato. Disponibili anche i VIP Pack, che includono: un biglietto (parterre per tutte le date, ad eccezione di quelle di Roma dove è incluso un posto in primo anello A numerato), entrata anticipata nel luogo dell’evento, help-desk e info-line, personale dedicato, catering e drink di benvenuto e gadget memorabilia esclusivo. Il prezzo del VIP Pack (sempre diritti di prevendita inclusi) è di 171,75 euro per le date romane ancora disponibili (29 e 31 maggio 2019) e di 120 euro per tutti i restanti appuntamenti nei palazzetti. Di seguito tutte le date in calendario: