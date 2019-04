Mahmood: il debut album "Gioventù bruciata" è disco d'oro

Un nuovo importante traguardo per Mahmood: il suo primo album di inediti, “Gioventù bruciata”, è stato certificato disco d’oro dalla FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana. Il disco, uscito lo scorso 22 febbraio per Island Records, ha conquistato questo riconoscimento grazie alle oltre 25.000 copie vendute in questi mesi. Ringraziando i fan sui social, Mahmood ha scritto di essere al lavoro su nuove canzoni, anticipando che a breve ci sarà una sorpresa. L’artista milanese si è da poco esibito, rappresentando l’Italia, al London Eurovision Party (14 aprile), anticipazione dell’Eurovision Song Contest 2019, che quest’anno si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv.

“Soldi” e la vittoria a Sanremo 2019

Mahmood è lo pseudonimo di Alessandro Mahmoud, cantautore 26enne che ha trionfato alla 69ª edizione del Festival della canzone italiana: prima con la vittoria a Sanremo Giovani, dove ha presentato il brano “Gioventù bruciata”, e poi guadagnandosi il primo posto tra i big con il singolo “Soldi”. Con quest’ultima canzone, scritta e prodotta insieme a Dario Faini – in arte Dardust – e Charlie Charles, Mahmood ha conquistato non solo il pubblico dell’Ariston, ma tutto il nostro Paese e oltre. La sua “Soldi” ha raggiunto la vetta di tutte le classifiche, da iTunes a Earone, da Apple Music a Spotify, battendo (su quest’ultima piattaforma) ogni record di streaming in Italia con 1.676.481 ascolti totalizzati in 24 ore. A oltre due mesi dalla sua uscita (6 febbraio 2019) “Soldi” è ancora il brano più trasmesso dalle radio italiane, si è già guadagnato la certificazione FIMI di doppio disco di platino e le visualizzazioni del video ufficiale su YouTube continuano a crescere superando, ad ora, i 69 milioni. “Soldi” fa parte dell’album d’esordio di Mahmood: “Gioventù bruciata”. Nel disco è contenuta, come bonus track, anche la versione in collaborazione con Guè Pequeno, rapper che l’ha affiancato sul palco dell’Ariston durante la serata dedicata ai duetti.

Il tour 2019: le date di “Good Vibes”

Mahmood è finalmente pronto anche per partire in tour ed esibirsi live davanti al suo pubblico. La tournée ha preso il nome di “Good Vibes” e arriverà nei club più importanti d’Italia tra aprile e giugno 2019. Le date del tour sono state comunicate dopo i già annunciati appuntamenti live in programma il 25 aprile in Piazza Garibaldi a Parma, il 25 maggio al Mi Ami Festival di Milano e l’8 luglio in Svizzera, al Montreux Jazz Festival (dove condividerà il palco con Rita Ora). Il primo show del “Good Vibes” tour si terrà al The Cage Theatre di Livorno il 30 aprile, dopodiché i concerti di Mahmood faranno tappa a Napoli, Bari, Bologna, Padova, Firenze, Teramo, Catania e Roma. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo, per tutte le date del “Good Vibes” tour, è di 18 euro + diritti di prevendita (ed eventuali commissioni di servizio aggiuntive). Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. Data la disponibilità molto limitata, vi consigliamo di procurarvi il vostro biglietto il prima possibile per evitare di rimanere senza. Ecco tutti i live attualmente in calendario per il “Good Vibes” tour 2019: