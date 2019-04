Achille Lauro: il nuovo singolo sarà "C'est la Vie"

In uscita il 29 marzo, il nuovo singolo di Achille Lauro si intitolerà “C’est la vie” ed è stato preannunciato da un’enigmatica poesia su Telegram che ha incendiato il dibattito social. Il trapper romano mantiene dunque altissime le aspettative sul suo lavoro, a poche settimane di distanza dall’uscita del singolo sanremese “Rolls Royce”.

C’est la vie

Così è la vita. Il nuovo singolo di Achille Lauro è stato annunciato in uscita per il 29 marzo 2019, forse ultimo amuse-bouche prima della portata principale: il nuovo album, “1969”, in arrivo invece il 12 aprile. L’annuncio del singolo è giunto su Instagram con tanto di copertina dove, su una lavagna nera, si trova parte del testo della canzone. Il brano, “C’est la vie”, è già disponibile in pre-salvataggio su Spotify e, qualora i fan decidessero di salvarlo dal link lasciato su Telegram riceverebbero un ulteriore piccolo regalo di ringraziamento da parte del trapper.

“C’est la vie” è stato anticipato da una poesia pubblicata sui social che ha immediatamente solleticato la curiosità dei fan. Chiudendo il messaggio con un appuntamento a mezzanotte, Achille Lauro ha poi dato il felice annuncio del nuovo singolo. Il brano è un estratto dall’album in uscita, “1969”, già disponibile in pre-order per l’etichetta Sony Music Italia. Dopo il successo di “Rolls Royce”, uno dei brani protagonisti della sessantanovesima edizione di Sanremo, Achille Lauro si prepara a pubblicare un nuovo album studio con cui promette di rivoluzionare ancora una volta il suo stile senza etichette: «la nuova musica sarà diversa. Sto cambiando ancora. Non ho mai fatto nulla del genere e ho pensato fosse arrivato il momento di condividerla con voi. Riflessioni intime, nascoste. Sto rinascendo ancora».

Achille Lauro “1969 Instore Tour”

A supporto dell’uscita del nuovo disco, Achille Lauro ha deciso di intraprendere un instore tour per portare la sua musica dal vivo direttamente ai fan. Ecco tutte le date del calendario del trapper romano: