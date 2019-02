Irama è tornato sul palco dell’Ariston, questa volta tra i big. Dopo la partecipazione nel 2016 nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Cosa resterà”, al Festival di Sanremo 2019 il giovane cantante presenta la canzone “La ragazza con il cuore di latta”. Scopriamo il testo e tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo pezzo di Irama.

La storia di Irama e l’arrivo a Sanremo 2019

Irama è lo pseudonimo di Filippo Maria Fanti, classe 1995, nato a Carrara e cresciuto a Monza. Dopo un’adolescenza influenzata dai classici della canzone d’autore, tra Guccini e De André, si è avvicinato alla scena hip hop. Nel 2015 ha partecipato a Sanremo Giovani, conquistandosi un posto tra le “Nuove Proposte” del Festival dell’anno successivo. Il singolo presentato in gara è stato “Cosa resterà”, anticipazione del suo primo album omonimo “Irama” (2016). Il giovane cantautore ha poi partecipato alla diciassettesima edizione del talent show Amici, uscendone da vincitore. La svolta nella carriera di Irama è arrivata con il successo del suo singolo “Nera”: una vera e propria hit estiva, tanto da classificarsi al primo posto della classifica streaming di Spotify sulle canzoni dell’estate 2018 più ascoltate in Italia. Ad ora, “Nera” è certificata triplo disco di platino. A Sanremo 2019 Irama gareggia tra i big, presentando al pubblico la canzone “La ragazza con il cuore di latta”. Secondo i pronostici, è tra i cantanti favoriti per la conquista del podio della 69ª edizione del Festival. Durante la serata di venerdì, quella dedicata ai duetti, il giovane cantautore si esibirà insieme a Noemi. Il singolo sanremese sarà contenuto in “Giovani per sempre”, speciale riedizione del suo ultimo album “Giovani”, in uscita il prossimo venerdì 8 febbraio.

“La ragazza con il cuore di latta”: il testo

“La ragazza con il cuore di latta” è il brano presentato da Irama al Festival di Sanremo 2019. La canzone, ispirata a una storia vera, tratta un tema molto importante e delicato, quello della violenza familiare e sulle donne. La sua performance sul palco dell’Ariston è stata arricchita dalla presenza di un coro gospel. “La ragazza con il cuore di latta” è stata scritta da Irama con la collaborazione di Giuseppe Colonnelli, Giulio Nenna e Andrea Debernardi. Ecco il testo completo della canzone:

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro

Diceva di essere diversa

Cercava le farfalle lì appoggiata alla finestra

Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile

E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire

E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Perché il mio a volte si dimentica e non batte più

Così cercando di salvarla

A sedici anni il suo papà le regalò un cuore di latta

Però rubò il suo vero cuore con freddezza

In cambio della vita

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto

Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso

A scuola nascondeva i lividi

A volte la picchiava e le gridava soddisfatta

Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo

E si toglieva come prima cosa solo la cravatta

E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Adesso dimmi in quella accanto cosa vedi tu

Ma chi ha sofferto non dimentica

Può solo condividerlo se incrocia un’altra strada

Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta

Sappi che io ci sarò

Comunque vada

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

Ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada