Fedez, tutto sul suo nuovo album "Paranoia Airlines"

Fedez pronto al decollo con “Paranoia Airlines”, il suo nuovo album uscito venerdì 25 gennaio 2019. Il disco è stato anticipato da diversi singoli, già condivisi dal rapper: “Prima di ogni cosa”, canzone dedicata al figlio Leone, “Che c***o ridi” in collaborazione con Tedua e il rapper statunitense Trippie Redd, e il nuovo brano in collaborazione con Zara Larsson “Holding out for you”. Ora è possibile ascoltare il disco completo, 16 tracce con featuring di artisti di vario genere, dal pop alla trap.

Tutto sul nuovo album “Paranoia Airlines”

Con “Paranoia Airlines” Fedez segna il suo ritorno sulle scene da solista. Il disco, infatti, arriva a più di quattro anni di distanza dal precedente “Pop-Hoolista” (2014), dopo cui il rapper ha portato avanti la collaborazione con J-Ax facendo uscire a gennaio 2017 “Comunisti col Rolex”, album in cima alla classifica vendite dello scorso anno in Italia. Come ci ha spiegato lui stesso nel corso di un’intervista, “Paranoia Airlines” è nato «dall’esigenza di tornare a fare musica per il solo piacere di farla. Sentivo l’esigenza di mettermi in studio, lavorare e sperimentare da solo. Questo disco nasce da una libertà che mi sono dato» […] «Ormai dopo tanti anni di carriera nel mondo della discografia, sono riuscito a guadagnarmi la liberà di fare un disco senza badare alle logiche di mercato». “Paranoia Airlines” può essere considerato una sorta di “concept album” sulle ansie e le paure, proprio come ci suggerisce il titolo. Durante la conferenza stampa, tenutasi all’aeroporto di Milano Linate, Fedez ha raccontato il significato di alcune sue nuove canzoni: «In “Fuckthenoia” canto, insieme ad Annalisa, della possibilità di scivolare nell’apatia, anche quando apparentemente nella vita non ti manca nulla. “Che ca**o ridi” è la descrizione di un mondo disilluso e disincantato, che credo di conoscere piuttosto bene. “Spregi e difetti” è una traccia che parla di crescita: della perdita di leggerezza e spontaneità, quando si matura. E poi c’è “Prima di ogni cosa”, la canzone che ho scritto per mio figlio Leone: un brano molto diretto».

Tutte le collaborazioni e la tracklist del disco

Nel nuovo album di Fedez, “Paranoia Airlines”, trovano spazio tante differenti collaborazioni con artisti italiani ed internazionali. Il rapper milanese si è messo alla prova di fronte a generi apparentemente molto distanti tra loro: la trap e il rap di nei brani con Trippie Redd e Tedua, Dark Polo Gang e Emis Killa, il pop a tinte dance di Zara Larsson e Annalisa, il cantautorato con LP. Dai brani più intimi a quelli più commerciali, nel nuovo album di Fedez ci sono canzoni per tutti i gusti. Di seguito la tracklist completa di “Paranoia Airlines”, 16 tracce a cui hanno preso parte 7 artisti del panorama italiano e internazionale: