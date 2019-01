Fedez, il nuovo singolo in vetta alle classifiche: il testo

Fedez ha condiviso un nuovo singolo intitolato “Che ca**o ridi”, in collaborazione con il trapper Tedua e il giovane rapper americano Trippie Redd. Il brano è uscito venerdì 4 gennaio 2019, “sbloccato” dai fan: è stata creata un’apposita barra di caricamento, che ha raggiunto il 100% grazie al numero di presave e preorder del nuovo album di Fedez, “Paranoia Airlines”.

“Paranoia Airlines”, tutto sul nuovo album

Il ritorno discografico da solista di Fedez è intitolato “Paranoia Airlines”. La data di pubblicazione del nuovo album è fissata a venerdì 25 gennaio 2019, nel frattempo il rapper milanese ne ha già dato qualche anticipazione con i singoli “Prima di ogni cosa” (canzone dedicata al figlio Leone) e il secondo estratto “Che ca**o ridi”. Il disco sarà composto da 16 tracce, di cui ancora non sono stati svelati i titoli. “Prima di ogni cosa” sarà il brano d’apertura dell’album. Già annunciate anche le date del tour di presentazione di “Paranoia Airlines”: a partire da marzo 2019, Fedez presenterà al pubblico le sue nuove canzoni sui palchi dei più importanti palazzetti italiani.

Il nuovo singolo “Che ca**o ridi”: testo e curiosità

Il nuovo singolo di Fedez, “Che ca**o ridi”, è frutto della collaborazione con Tedua, che ha conquistato la scena trap italiana col suo ultimo album “Mowgli”, e Trippie Redd, rapper statunitense classe 1999. Quest’ultimo ha debuttato in quarta posizione nella Billboard 200 col suo debut album “Life’s a trip” (2018), a cui hanno preso parte nomi del calibro di Diplo, Travis Scott e Young Thug. “Che ca**o ridi” ha già raggiunto il primo posto nella classifica iTunes ed Apple Music. Il brano parte da un campionamento di “Adam’s song” dei Blink 182, gruppo che ha segnato l’adolescenza e la crescita musicale di Fedez. Ecco il testo di “Che ca**o ridi”:

Nessuno guarderà

tu spegni e vivi

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

niente cambierà

che ca**o ridi?

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

Vivo le notti che non so ricordare

con persone che non riesco a dimenticare

sopra questa giostra mi vien da vomitare

sono uno squalo con il mal di mare

volevo cambiare il mondo con le mie idee

è stato più facile cambiare idea

sono un ingranaggio, non sistemo il sistema (perché?)

non cerchi soluzione quando ami il problema

Qua per farsi assumere bisogna trasformarsi in antidepressivi

Nessuno guarderà

tu spegni o vivi

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

niente cambierà

che ca**o ridi?

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

Fumo e partnership

chiudo un blunt di weed

Tedua non levano

pausa in buffering, il nostro film

ascolto ciò che il TG riporta

non gli importa, piangi in onda

anche se tu hai gli occhi azzurri

il cielo sembra pioggia che ci inonda

baby, non troverò mai



il cuore non va lontano dai guai

il giorno che se ne sbatte non batterà

è andato dove mi ha sempre chiesto

all'una di una notte gelida

con la luna di traverso

verso l'essere se stesso



I'm a do this shit until I fucking die (until I die, yeah)

said I put that on my momma's life (on my life, yeah)

on another planet

come and take this flight (take this flight with me, yeah)

through the days or through the night, yeah (through the day)

super lit, never been this high, yeah (been this high, been this high)

shine bright like a light (yeah)

shine bright in the night time

Qua per farsi assumere bisogna trasformarsi in antidepressivi

Nessuno guarderà

tu spegni o vivi

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

niente cambierà

che ca**o ridi?

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

niente cambierà

che ca**o ridi?

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità