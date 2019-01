Fedez: in uscita oggi il nuovo singolo con Tedua e Trippie Redd

In uscita a mezzanotte è “Che Ca**o Ridi”, il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Tedua e Trippie Redd: ecco tutte le info

A poche ore dal culminare dei preorder e dei pre-save del nuovo disco, “Paranoia Airlines”, Fedez mantiene le aspettative alle stelle con il nuovo singolo in collaborazione con Tedua e Trippe Redd, intitolato “Che Ca**o Ridi”. Ecco come ascoltarlo in anteprima

Il nuovo singolo di Fedez

A mezzanotte del 4 gennaio 2019 si chiude finalmente la grande attesa per poter ascoltare il nuovo singolo di Fedez, “Che Ca**o Ridi”. Come annunciato anzitempo, il secondo singolo estratto da “Paranoia Airlines” diventerà disponibile all’ascolto a partire dalla mezzanotte, ma solo dopo aver effettuato il pre-ordine o il pre-save del disco, edito dall’etichetta Sony Music.

“Che C**o Ridi” è il secondo singolo estratto dal disco “Paranoia Airlines”, previsto in uscita per il 25 gennaio 2019. Il brano è stato preceduto da “Prima di ogni cosa”, un successo già da disco d’Oro FIMI a poche settimane dalla pubblicazione e una romantica dedica al figlio Leone, nato dall’unione con la celebre influencer Chiara Ferragni. Attualmente, il singolo conta oltre 26 milioni di visualizzazioni su Youtube per il video diretto da Darren Craig, artista celebre per aver messo la firma su video di celebrità internazionali come Rihanna e Shakira. Su Spotify, invece, il singolo conta oltre 13 milioni di ascolti.

Il nuovo singolo sarà un atteso featuring con Tedua, astro nascente dell’hip-hop italiano grazie a “Mowgli -Il disco della Giungla”, certificato disco di Platino FIMI, e Trippie Redd, artista statunitense e autore di “Life’s a Trip”.

Nel corso della giornata del 3 gennaio, Fedez ha pubblicato su Instagram un breve teaser del suo nuovo singolo, accompagnato dalla promessa che il singolo sarà disponibile a partire dalla mezzanotte. La release è stata preceduta da un’ingegnosa operazione di prevendita per cui Fedez avrebbe sbloccato “Che Ca**o Ridi” solo nel momento in cui il numero di pre-sale sarebbe stato sufficiente a riempire una barra fino al 100%.

Parlando con i fan, Fedez ha espresso il suo giudizio sulla nuova, attesissima release: «Fidatevi che il pezzo è una mina incredibile! Sono tropo felice di aver fatto dopo tanto (troppo forse) tempo un disco come piace a me, senza troppi pensieri su come potrebbe andare. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare e sono sicuro che vi sorprenderà…»

Paranoia Airlines, in uscita il 25 gennaio

Il quinto album studio di Fedez si intitola “Paranoia Airlines” e sarà disponibile all’ascolto a partire dal 25 gennaio 2019. L’annuncio del disco è arrivato il 21 novembre 2018 quando, con un post social, Fedez ha confessato di aver portato a termine la lavorazione del suo quinto album solista. Al momento, non è ancora stata rivelata la tracklist integrale del progetto.

In attesa della grande uscita, il rapper ha annunciato il suo “Paranoia Airlines Tour 2019”, di cui sono già aperte le prevendite. La data zero è prevista per venerdì 15 marzo a Firenze, presso il Nelson Mandela Forum, mentre la data di chiusura è momentaneamente fissata al 14 aprile a Conegliano, alla Zoppas Arena.