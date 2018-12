Fedez ha annunciato il nuovo album "Paranoia Airlines"

È “Paranoia Airlines” il titolo del nuovo album di Fedez, l’annuncio è arrivato dal rapper stesso tramite i suoi profili social. Per promuovere questo nuovo lavoro in studio è stato installato a Milano (la sua città) un enorme cartellone pubblicitario con cui è stata svelata anche la copertina del disco, di cui Fedez è protagonista tra nuvole e aerei. Ad ora non è stata ancora resa nota la data d’uscita dell’album.

“Prima di ogni cosa”, il nuovo singolo

Ad anticipare la pubblicazione del nuovo album solista “Paranoia Airlines”, Fedez ha condiviso il primo singolo estratto: “Prima di ogni cosa”, uscito lo scorso 2 novembre. Il rapper ha dedicato questo brano a suo figlio Leone, che compare nel videoclip insieme a sua moglie Chiara Ferragni. Un ritratto di famiglia, come si poteva immaginare dalle anticipazioni date dallo stesso Fedez negli scorsi mesi: «sul set del nuovo singolo con tutta la famiglia, Leo si diverte come un pazzo e io non vedo l’ora di farvi ascoltare un pezzo del mio cuore. Sto tornando, e questa volta sono davvero io. Insicurezze e fragilità comprese». “Paranoia Airlines” arriva a quattro anni di distanza dal suo ultimo disco solista “Pop-Hoolista” (2014). Nel frattempo Fedez ha collaborato con J-Ax facendo uscire a gennaio 2017 “Comunisti col Rolex”, album in cima alla classifica vendite dello scorso anno in Italia. Dopo svariati singoli di successo come “Vorrei ma non posto”, “Senza pagare” e l’ultima pubblicazione “Italiana”, il sodalizio artistico tra i due rapper si è concluso con uno speciale concerto allo stadio di San Siro lo scorso 1 giugno (lo show ha registrato il record di presenze nel 2018). In attesa della pubblicazione del nuovo album, Fedez ha annunciato le date del suo tour 2019. Ad ora, il rapper è impegnato con X Factor 2018, talent show in cui ricopre il ruolo di giudice alla guida dei cantanti Over.

Le date del tour 2019: info e biglietti

Fedez tornerà in tour a partire da marzo 2019, per presentare al pubblico il suo nuovo album solista “Paranoia Airlines”. Il rapper milanese si esibirà sui palchi dei più importanti palasport italiani, queste le parole con cui lui stesso ha dato l’annuncio: «mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all’idea di tornare a calpestare un palcoscenico. Eppure è così. Oggi le vertigini hanno lasciato il posto all’adrenalina. Quella di un nuovo viaggio nato per condividere con voi un nuovo progetto. Forse il più intimo e profondo di sempre. Come alla vigilia di ogni avventura ci sono anche incognite, timori e incertezze. Ma c’è anche la consapevolezza di poter contare sui migliori compagni di viaggio che esistano. E quei compagni di viaggio siete voi. Non vedo l’ora di abbracciarvi ancora. Ci vediamo prestissimo». I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Di seguito tutte le date del tour 2019 di Fedez: