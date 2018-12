Fedez: annunciate le date del tour 2019

Fedez aveva annunciato ai fan una sorpresa e ha mantenuto la promessa svelando le date del suo tour 2019. Dopo l’emozione di essersi esibito sul palco di San Siro, i concerti del rapper riprenderanno nei palazzetti di tutta Italia a partire da marzo dell’anno prossimo. Di seguito tutti i dettagli.

Tutte le date del tour

A marzo 2019 Fedez partirà per un tour che lo vedrà protagonista sui palchi dei palasport italiani. L’annuncio è arrivato tramite un video condiviso dal rapper sui suoi profili social, nella clip sono racchiuse alcune immagini dello spettacolare show portato in scena negli ultimi concerti. Fedez si è esibito con J-Ax nel live “La Finale” a San Siro lo scorso 1 giugno, per celebrare la fine della loro collaborazione (il concerto ha registrato il record di presenze nel 2018). Ora il rapper torna sul palco da solista, queste le parole con cui lui stesso ha dato l’annuncio: «mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all’idea di tornare a calpestare un palcoscenico. Eppure è così. Oggi le vertigini hanno lasciato il posto all’adrenalina. Quella di un nuovo viaggio nato per condividere con voi un nuovo progetto. Forse il più intimo e profondo di sempre. Come alla vigilia di ogni avventura ci sono anche incognite, timori e incertezze. Ma c’è anche la consapevolezza di poter contare sui migliori compagni di viaggio che esistano. E quei compagni di viaggio siete voi. Non vedo l’ora di abbracciarvi ancora. Ci vediamo prestissimo». I biglietti saranno acquistabili in prevendita su circuito Ticketone online a partire dalle ore 10 di giovedì 18 ottobre e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di domenica 20 ottobre. Di seguito tutte le date del tour 2019 di Fedez:

Venerdì 15 Marzo 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 16 Marzo 2019 Torino, Pala Alpitour

Giovedì 21 Marzo 2019 Bologna, Unipol Arena

Sabato 23 Marzo 2019 Montichiari (BS), PalaGeorge

Giovedì 28 Marzo 2019 Ancona, PalaRossini

Sabato 30 Marzo 2019 Eboli, PalaSele

Martedì 2 Aprile 2019 Acireale, Pal’Art Hotel

Venerdì 5 Aprile 2019 Roma, PalaLottomatica

Lunedì 8 Aprile 2019 Milano, Mediolanum Forum

Sabato 13 Aprile 2019 Padova, Kioene Arena

Domenica 14 Aprile 2019 Conegliano, Zoppas Arena

I progetti di Fedez

Fedez è attualmente al lavoro sul suo nuovo album, che sarà anticipato da un singolo dedicato al figlio Leone. Lo scorso 18 settembre il rapper ha svelato su Instagram di essere sul set del video del nuovo brano, queste le sue parole: «sul set del nuovo singolo con tutta la famiglia, Leo si diverte come un pazzo e io non vedo l’ora di farvi ascoltare un pezzo del mio cuore. Sto tornando, e questa volta sono davvero io. Insicurezze e fragilità comprese». Mentre la moglie, Chiara Ferragni, ha scritto: «Ho trascorso il giorno sul set del nuovo video musicale della canzone che mio marito che ha scritto per nostro figlio». Non è ancora stato annunciato né il titolo né la data d’uscita, ma sicuramente presto ci saranno novità. Fedez ha già girato anche un secondo video: la location scelta è il casinò di San Pellegrino Terme, ma anche in questo caso, ad ora, non ci sono ulteriori dettagli. Nel frattempo, il rapper continua a ricoprire il ruolo di giudice a X Factor, quest’anno guiderà i cantanti Over. Il talent show è giunto alla sua dodicesima edizione e questo è il quinto anno che viene confermata la presenza del rapper nel cast del programma.