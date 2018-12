È stato pubblicato appena una settimana fa. Ma Fedez ha già di che festeggiare grazie a “Prima di ogni cosa”, il suo ultimo singolo: il brano, infatti, è entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI / Gfg dei singoli più venduti dell’ultima settimana.

“Prima di ogni cosa”: il nuovo singolo di Fedez

Il brano è quindi il singolo più venduto in Italia degli ultimi sette giorni, ma non si tratta dell’unico successo che si può portare a casa il rapper milanese. La canzone infatti è anche la più alta nuova entrata della classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio. Può vantare oltre tre milioni di stream su Spotify e più di otto milioni su YouTube. Niente male, per il primo passo dell’artista dopo la fine del sodalizio multiplatino con il collega J-Ax, culminato con il concerto milanese del primo giugno in uno stadio San Siro sold out. Tornando a “Prima di ogni cosa”, la canzone è dedicata al figlio Leone, avuto con la moglie, l’influencer Chiara Ferragni. Nel brano Fedez esprime tutto il suo amore per il piccolo, raccontando come questa esperienza abbia cambiato anche il suo modo di essere uomo. Il pezzo è stato prodotto da Michele Canova, il guru dei produttori italiani. L’uscita della canzone è stata inoltre accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, presentato in anteprima su Sky Uno, e i cui unici protagonisti erano proprio Leone insieme ai suoi genitori.

Il tour primaverile

“Prima di ogni cosa” è il primo singolo che anticipa il prossimo album di inediti di Fedez, sulla cui uscita però non ci sono ancora indizi. Quello che si sa è che dalla prossima primavera il rapper sarà impegnato con un nuovo tour nei palasport, che prenderà il via il 15 marzo dal Nelson Mandela Forum di Firenze e i cui biglietti sono già in vendita su TicketOne. La tournée è organizzata da Vivo Concerto insieme a Newtopia. Sarà questa la prima occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo disco? È ancora presto per saperlo e, comunque, visti i tempi piuttosto stretti sembra assai improbabile. Allo stesso modo, però, è molto probabile che entro quella data “Prima di ogni cosa” non sarà l’unico singolo pubblicato ed estratto da quel lavoro. D’altra parte nelle ultime settimane Fedez ha mostrato sui social di essere andato dalle parti delle Cascate di Ferrera di Varese per girare la clip del suo prossimo singolo. Luogo che nel video – secondo indiscrezioni – sarà alternato a immagini girate invece a Cunardo. In attesa di conoscere qualcosa di più sulla canzone, ecco le date del tour di Fedez: