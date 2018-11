“Prima di ogni cosa”, il nuovo singolo di Fedez è su Sky Uno

Uscito venerdi 2 in radio, nei digital store e piattaforme streaming - “Prima di ogni cosa” è dedicato al figlio Leone e anticipa il nuovo attesissimo progetto discografico a cui il cantante sta lavorando, e arriva dopo l’annuncio del tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019.

Qui tutte le date da segnare in agenda:

Venerdì 15 Marzo 2019 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 16 Marzo 2019 || Torino @ Pala Alpitour

Giovedì 21 Marzo 2019 || Bologna @ Unipol Arena

Sabato 23 Marzo 2019 || Montichiari (BS) @PalaGeorge

Giovedì 28 Marzo 2019 || Ancona @ PalaRossini

Sabato 30 Marzo 2019 || Eboli @ PalaSele

Martedì 2 Aprile 2019 || Acireale @ Pal’Art Hotel

Venerdì 5 Aprile 2019 || Roma @ PalaLottomatica

Lunedì 8 Aprile 2019 || Milano @ Mediolanum Forum

Sabato 13 Aprile 2019 || Padova @ Kioene Arena

Domenica 14 Aprile 2019 || Conegliano @ Zoppas Arena

Dopo i primi ep e mixtape, Fedez auto-pubblica nel 2011 il suo primo album “Penisola che non c’è” e nello stesso anno anche “Il Mio Primo Disco da Venduto”, a cui partecipano molti artisti della scena rap italiana. Nel 2012 ottiene 4 nomination agli Mtv Hip Hop Awards: Best New Artist, Best Live, Video of The Year e Song of The Year e, con il brano “Faccio Brutto”, si aggiudica video dell’anno e canzone dell’anno. È del 2013 il singolo “Si scrive schiavitù si legge libertà”, seguito da “Dai cazzo Federico”, ma è con “Cigno Nero”, che ottiene un successo straordinario. A marzo dello stesso anno, esce l’album “Sig. Brainwash – L’arte di accontentare”, a cui collaborano Elio e le Storie Tese, Punkreas, J-Ax e Guè Pequeno. Nel 2015 è la volta di “Pop-Hoolista”, il suo quarto album, con cui scala le classifiche conquistando il quadruplo disco di platino, al cui interno è compreso il singolo “Magnifico”. Nell’estate 2016 esce “Vorrei Ma Non Posto”, il singolo da record con 7 certificazioni platino e oltre 170 milioni e mezzo di views, che porterà l’artista a scrivere a 4 mani insieme a J-Ax “Comunisti col Rolex”, il disco più venduto del 2017 in Italia e certificato triplo disco di platino. Fedez torna ad esibirsi da solo dopo l’ambizioso Tour del 2017 al fianco del collega J-Ax, con cui ha entusiasmato oltre 230 mila persone e una data-evento di chiusura “La Finale” allo Stadio San Siro di Milano, il concerto dei record con oltre 78 mila presenze.