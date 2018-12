Fedez, cresce l'attesa per il nuovo singolo dopo "Prima di ogni cosa"

Fedez sta per tornare con un nuovo singolo: ancora non è stato svelato il titolo né la data d’uscita, ma il rapper e sua moglie Chiara Ferragni hanno dato qualche anticipazione tramite le loro storie Instagram. Il brano arriverà dopo “Prima di ogni cosa”, il primo singolo estratto dal nuovo album “Paranoia Airlines”, canzone dedicata da Fedez a suo figlio Leone (che ha appena compiuto 9 mesi!).

Cosa sappiamo del singolo in arrivo

Fedez ha svelato ai fan che è in arrivo un nuovo singolo e, tramite le storie di Instagram, ha chiesto a sua moglie di descrivere l’inedito. Queste le parole usate da Chiara Ferragni: «è molto bello, un po’ cupo, mostrerà un Federico diverso». La famosa fashion blogger si è lasciata scappare anche uno spoiler: al brano hanno collaborato altri due cantanti che a lei piacciono molto. Ancora nessuna notizia ufficiale sul titolo e sulla data di pubblicazione, a tale proposito Fedez ha dichiarato che saranno proprio i suoi fan a decidere quando uscirà il pezzo. Aspettando ulteriori news, ricordiamo che la canzone in arrivo sarà il secondo singolo ad essere estratto da “Paranoia Airlines”. “Prima di ogni cosa” è stata la prima anticipazione del nuovo album: il brano è una dedica al figlio Leone ed è stato pubblicato il 2 novembre 2018, accompagnato da un videoclip diretto da Darren Craig (noto per il suo lavoro ai video di popstar come Shakira, Rihanna e tante altre). Il disco “Paranoia Airlines” uscirà il 25 gennaio 2019 e sarà composto da 16 tracce di cui ancora non sono stati svelati i titoli. “Prima di ogni cosa” sarà il brano d’apertura dell’album.

Il tour 2019: tutte le date

Fedez ha già annunciato le date del tour di presentazione del suo nuovo album solista: a partire da marzo 2019, il rapper presenterà al pubblico le canzoni di “Paranoia Airlines” sui palchi dei più importanti palazzetti italiani. Queste le parole con cui lui stesso ha dato l’annuncio: «mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all’idea di tornare a calpestare un palcoscenico. Eppure è così. Oggi le vertigini hanno lasciato il posto all’adrenalina. Quella di un nuovo viaggio nato per condividere con voi un nuovo progetto. Forse il più intimo e profondo di sempre. Come alla vigilia di ogni avventura ci sono anche incognite, timori e incertezze. Ma c’è anche la consapevolezza di poter contare sui migliori compagni di viaggio che esistano. E quei compagni di viaggio siete voi. Non vedo l’ora di abbracciarvi ancora. Ci vediamo prestissimo». I biglietti sono disponibili in prevendita su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Di seguito tutte le date del “Paranoia Airlines tour” di Fedez: