Fedez e Zara Larsson: il testo del nuovo singolo "Holding Out For You"

Il testo dell’ultimo singolo estratto da “Paranoia Airlines”, “Holding Out For You”, di Fedez feat. Zara Larsson

È “Holding Out for You” il più recente singolo di Fedez, con la collaborazione di Zara Larsson, che anticipa “Paranoia Airlines”, il nuovo album dell’artista milanese in uscita il 25 gennaio. Una coppia d’assi, verrebbe da dire. Da una parte Fedez, il rapper di maggior successo in questo momento in Italia; dall’altra Zara Larsson, artista dalla fama planetaria, che ha inanellato una serie di hit dopo l’altra: da “Lush Life” a “Never Forget You” e da “This One’s for You” con David Guetta a “Symphony” con i Clean Bandit.

“Paranoia Airlines”: il nuovo album di Fedez

Il singolo anticipa la pubblicazione di “Paranoia Airlines”, il nuovo album di Fedez in uscita il 25 gennaio, il primo lavoro del rapper dopo la fine del sodalizio con il collega J-Ax. L’album sarà composto da 16 tracce. All’uscita del disco seguirà un tour nei palasport italiani, il primo per Fedez come solista nei palazzetti dello sport. Il disco è già stato anticipato da tre singoli: “Prima di ogni cosa”, la canzone che il rapper ha scritto per suo figlio Leone, “Che c***o ridi”, cantata in duetto con Tedua e il giovanissimo rapper statunitense Trippie Redd, e la recente “Holding Out for You”.

Il testo di “Holding Out for You”

“Holding Out for You” è il terzo e ultimo singolo che anticipa “Paranoia Airlines”, il prossimo album di Fedez. Un pezzo a metà tra il pop e l’hip-hop in cui il rapper duetta con la popstar svedese Zara Larsson, lui cantando in italiano e lei in inglese.

Il testo di “Holding Out for You”:

I don’t like to talk to strangers

Most of them are fucking insane but

But that’s how it goes

That’s how it goes

L’amore è il privé del sesso

Selezione all’ingresso

Ti posso fare avere un pass

Quanto ca**o odio il club

L’amore non è ricambiato

L’odio lo è sempre

‘Cause they are for me

The things I’ve had enough

Con un cuore trasparente

Eppure tu non vedi niente

Like a unicorn I dream it before

I know it when i see it all

Holding out for you

Prima che lo scriva

Holding out for you

Sulla pelle viva

Senza alternativa

Siamo in trattativa

Senza esclusiva ma

Holding out for you

Senza aspettativa

Holding out for you

Siamo in trattativa

Senza esclusiva mai

Eppure tutto quanto si incastra

L’inchiostro sopra la pelle bianca

E non ci pensare su che non si cancella più

Ridi ridi tanto non passa

Ascolto la mia tachicardia

Mi dici è meglio andarsene via

Il senso di anarchia

Ma sto sotto anestesia

Mi vuole buttare giù

L’amore non è ricambiato

L’odio lo è sempre

‘Cause I’m tired of the walk of shame for feelin’ horny

Con un cuore trasparente

Eppure tu non vedi niente

Like a unicorn I’ve dream before I know when I seen it all

Holding out for you

Prima che lo scriva

Holding out for you

Sulla pelle viva

Senza alternativa

Holding out for you

Siamo in trattativa

Senza esclusiva ma

Holding out for you

Senza aspettativa

Siamo in trattativa

Senza esclusiva mai

L’amore è un vestito scontato

Non puoi restituirlo dopo che l’hai provato

Forse sono arrivato per svuotarti l’armadio

Mi mandi fai l’audio

Mi dici fai il bravo

E poi mi sorridi mentre io mi allontano

Lo sai farei il contrario se tu me lo chiedessi

Tu sei così profonda che io muoio annegato

Un uomo tutto d’un pezzo

Ma con il cuore a pezzi

Holding out for you

Prima che lo scriva

Holding out for you

Sulla pelle viva

Senza alternativa

Siamo in trattativa

Senza esclusiva mai

Holding out for you

Senza aspettativa

Holding out for you

Senza alternativa

Sono in trattativa

Senza esclusiva mai

Holding out for you

Prima che lo scriva

Holding out for you

Sulla pelle viva

Senza alternativa

Holding out for you

Siamo in trattativa

Senza esclusiva mai

Holding 0ut for you

Senza aspettativa

Senza alternativa

Holding out for you

Siamo in trattativa

Senza esclusiva mai