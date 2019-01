Fedez ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo in featuring con Zara Larsson: “Holding out for you”

Ancora novità firmate Fedez: da venerdì 11 gennaio 2019 sarà disponibile all’ascolto un altro nuovo singolo intitolato “Holding out for you”. Si tratta di un brano in collaborazione con la cantante svedese Zara Larsson, già nota al pubblico internazionale per diverse hit di successo tra cui “Lush life”, “Never forget you”, “This one’s for you” feat. David Guetta e “Symphony” con i Clean Bandit. “Holding out for you” sarà il terzo brano ad anticipare l’uscita del nuovo album di Fedez, “Paranoia Airlines”, in arrivo venerdì 25 gennaio 2019.

“Paranoia Airlines”, il nuovo album di Fedez

Nel corso degli ultimi mesi Fedez ha condiviso varie anticipazioni su quello che sarà il suo nuovo album “Paranoia Airlines”, in uscita venerdì 25 gennaio. Il primo singolo ad essere pubblicato è stato “Prima di ogni cosa”, brano dedicato al figlio Leone. La canzone è stata accompagnata da un video che è un vero e proprio ritratto di famiglia, in cui insieme a Fedez e al piccolo compare anche la moglie Chiara Ferragni. La clip è stata diretta da Darren Craig (noto per il suo lavoro ai video di popstar come Shakira, Rihanna e tante altre). Lo scorso 4 gennaio è stato “sbloccato”, grazie al numero di preorder e presave di “Paranoia Airlines” da parte dei fan, il nuovo brano “Che ca**o ridi”, frutto della collaborazione con Tedua, che ha conquistato la scena trap italiana col suo ultimo album “Mowgli”, e Trippie Redd, rapper statunitense classe 1999. La canzone parte da un campionamento della celebre “Adam’s song” dei Blink 182 e ha già raggiunto il primo posto nella classifica iTunes ed Apple Music. Come annunciato dallo stesso Fedez, ci sarà un altro brano ad anticipare l’uscita del nuovo album: si tratta di “Holding out for you” in featuring con Zara Larsson, in uscita venerdì 11 gennaio 2019. Secondo la nota stampa, quest’ultimo singolo sposerà le sonorità dance pop tipiche della cantante svedese in un duetto incentrato sui dubbi e i tormenti tipici di alcune relazioni sentimentali.

Il tour 2019 nei palazzetti: le date

Fedez presenterà presto il nuovo album live con un tour nei palazzetti di tutta Italia. La prima data è fissata il 15 marzo 2019 al Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi proseguire con i concerti a Torino, Bologna, Montichiari (BS), Ancona, Eboli (SA), Acireale (CT), Roma, Milano, Padova e Conegliano (TV). I biglietti sono disponibili in prevendita su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 34,50 euro (diritti di prevendita inclusi) e variano a seconda del posto selezionato. Di seguito il calendario, aggiornato ad ora, del “Paranoia Airlines tour 2019” di Fedez: