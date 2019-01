Fedez: la tracklist di "Paranoia Airlines"

Sedici brani, di cui sei cantati insieme a un ospite. È questa la tracklist di “Paranoia Airlines”, il prossimo album di Fedez in uscita il 25 gennaio per etichetta Sony Music e prodotto da Newtopia. A svelare i titoli delle canzoni è stato lo stesso rapper milanese, tramite un post pubblicato sulle sue pagine social, accompagnato dall’immagine di un aereo: metafora del viaggio di “Paranoia Airlines”.



“Paranoia Airlines”: il nuovo album di Fedez



“Paranoia Airlines” è il quinto album da solista di Fedez, che arriva a cinque anni di distanza dal precedente “Pop-Hoolista” e a due da “Comunisti col rolex”, il lavoro certificato triplo disco di platino pubblicato insieme a J-Ax. L’album è stato anticipato nelle scorse settimane da tre singoli. Il primo uscito è stato “Prima di ogni cosa”, la canzone che Fedez ha scritto per il figlio Leone, avuto dalla moglie Chiara Ferragni. Il singolo è stato pubblicato il 2 novembre del 2018, insieme al video ufficiale. Quindi è stata la volta di “Che c***o ridi”, che vede il featuring di Tedua e di Trippie Redd. L’uscita del brano è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip. E, a stretto giro, il più recente, “Holding Out For You”, cantato insieme a Zara Larsson. Ma sono tante altre le collaborazioni presenti in “Paranoia Airlines”, svelate solo ieri: troviamo la voce di Annalisa in “FuckTheNoia”, il rap di Emis Killa in “Kim & Kanye”, LP sulle note di “Cosa senza spine” e, infine, la Dark Polo Gang per “TVTB”. La tracklist di “Paranoia Airlines”:



Prima di ogni cosa Holding Out For You feat. Zara Larsson Amnesia Che c***o ridi feat. Tedua & Trippie Redd Paranoia Airlines FuckTheNoia feat. Annalisa Record Kim & Kanye feat. Emis Killa Sfregi e difetti L’una per l’alcol Così Un posto bellissimo Cosa senza spine feat. LP Segni Buongiornissimo TVTB feat. Dark Polo Gang



Il tour nei palasport



“Paranoia Airlines” sarà promosso con un lungo tour nei palasport, il primo di Fedez da solista, che prenderà il via venerdì 15 marzo 2019 dal Nelson Mandela Forum di Firenze, per terminare il 14 aprile 2019 alla Zoppas Arena di Conegliano, in provincia di Treviso. I concerti per le date sono disponibili da mesi sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Questi saranno i primi impegni live del rapper dopo la fine del sodalizio con J-Ax, culminato con il concerto sold-out del primo giugno allo stadio San Siro di Milano. Di seguito, tutte le date del “Paranoia Airles Tour 2019” di Fedez nei palazzetti dello sport: