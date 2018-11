È uscito “Prima di ogni cosa”, il nuovo singolo di Fedez

Si apre un nuovo capitolo per Fedez. Il rapper, archiviata l’esperienza multiplatino con il collega J-Ax, culminata con il concerto sold-out del primo giugno sul palco (pieno di ospiti) dello stadio San Siro di Milano, è ora pronto a rituffarsi in un nuovo progetto discografico da solista. Primo step di un nuovo album, alla cui uscita dovrebbero mancare ancora alcuni mesi, è il singolo “Prima di ogni cosa”, disponibile da oggi sulle piattaforme streaming e acquistabile in digitale. Un nuovo pezzo, di cui presto sarà disponibile anche il videoclip, che Fedez ha dedicato al piccolo Leone, il bambino che ha avuto insieme alla moglie, l’influencer Chiara Ferragni.

“Prima di ogni cosa”: il nuovo singolo di Fedez

“Prima di ogni cosa” è una canzone che si discosta abbastanza dalla precedente produzione discografica di Fedez e in cui la forma “canzone” ha persino il sopravvento sulle rime rap. Si tratta di un brano in cui “papà Federico” esprime tutto il suo amore per il figlio, dandogli i suoi consigli e anticipandogli le cose – belle e brutte – che gli riserverà la vita.

L’uscita del singolo è stata anticipata da un’imponente campagna social, con i frame del videoclip di imminente uscita, che vedevano Fedez a petto nudo, seduto al pianoforte, con il piccolo Leone, sorridente, sulle sue ginocchia. Ma al videoclip ha partecipato l’intera famiglia, quindi anche mamma Chiara, come anticipato dalla coppia nei giorni scorsi. «Sono sul set del nuovo singolo con tutta la famiglia, Leo si diverte come un pazzo e io non vedo l’ora di farvi ascoltare un pezzo del mio cuore. Sto tornando, e questa volta sono davvero io. Insicurezze e fragilità comprese», aveva scritto sui social qualche giorno fa Fedez.

Il nuovo tour di Fedez

Oltre al nuovo capitolo discografico da solista, Fedez è pronto a tornare sui palchi dei palasport delle principali città italiane con un nuovo tour, tutto “in solitaria”, in programma per la primavera del prossimo anno. La tournée, i cui biglietti sono già disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, partirà il 15 marzo dal Mandela Forum di Firenze, per terminare il 14 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano. Le date del tour:

Venerdì 15 marzo 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 16 marzo 2019 Torino, Pala Alpitour

Giovedì 21 marzo 2019 Bologna, Unipol Arena

Sabato 23 marzo 2019 Montichiari (BS), PalaGeorge

Giovedì 28 marzo 2019 Ancona, PalaRossini

Sabato 30 marzo 2019 Eboli, PalaSele

Martedì 2 aprile 2019 Acireale, Pal’Art Hotel

Venerdì 5 aprile 2019 Roma, PalaLottomatica

Lunedì 8 aprile 2019 Milano, Mediolanum Forum

Sabato 13 aprile 2019 Padova, Kioene Arena

Domenica 14 aprile 2019 Conegliano, Zoppas Arena

Fedez giudice di X Factor

Nel frattempo, Fedez continua il suo percorso come giudice della categoria “over” a X Factor. Dopo la perdita del primo talento, Matteo Costanzo, durante la prima puntata, ora la squadra del rapper è tutta al femminile e Fedez può contare sulle sole Renza Castelli e Naomi Rivieccio.

Questa di X Factor è la quinta edizione consecutiva che vede l’artista milanese seduto dietro il tavolo dei giudici.