X Factor 2018, cosa è successo ieri sera in 4 minuti. VIDEO

Ore 21.15: tutti sintonizzati su Sky Uno, dove prende il via il primo Live di X Factor 2018. Un Alessandro Cattelan in grande spolvero introduce Mara Maionchi, Lodo Guenzi, Fedez e Manuel Agnelli: ad accoglierli sul palco dell’X Factor Arena è un’esplosione di luci, colori e suoni, complice il genio creativo di Simone Ferrari, nuovo direttore artistico di X Factor Italia.



Ecco cosa è successo.



Il Live di X Factor 2018: la prima manche

Due le fasi della puntata: si esibiscono sei concorrenti per volta e i due cantanti meno votati dal pubblico a casa (SCOPRI come votare) si sfidano al ballottaggio, lasciando l’ultima parola alla giuria. Si parte con l’energia dei Seveso Casino Palace, che intonano "Giovane Fuoriclasse" (Capo Plaza) senza entusiasmare i giudici; poi è la volta dell’Under Uomini Leo Gassman, che con la sua "Broken Strings" di James Morrison ft. Nelly Furtado risulta “troppo teatrale”. Una Luna Melis meno esplosiva del solito si cimenta in "E.T." di Katy Perry, mentre Fedez stravolge il look di Renza Castelli che, chitarra alla mano, canta il brano "Raggamuffin" (Selah Sue): “Sei stilosa”, sentenzia Mara Maionchi. Chiudono la prima manche del Live di X Factor 2018 i Red Bricks Foundation (il cui cantante viene definito come “il Mick Jagger dei poveri”) con "New Rules" di Dua Lipa e la rivisitazione in chiave rap del cantautore Anastasio, che affronta "C’è Tempo" di Ivano Fossati.



Il Live di X Factor 2018: la seconda manche

Alessandro Cattelan dà il via alla seconda fase di esibizioni, inaugurata da una biondissima Naomi, che convince con "Love On Top" di Beyoncé. Il trio iraniano dei Bowland si cimenta con "Sweet Dreams" degli Eurythmics, restituendo una performance magnetica ma che rischia di risultare ripetitiva; azzeccata l’assegnazione di Manuel Agnelli per Sherol Dos Santos che canta e balla sulle note di "Can't Feel My Face" di The Weeknd, come anche quella di Mara Maionchi pensata per Emanuele Bertelli, che esplode al pianoforte intonando "Impossible" di James Arthur. L’Over Matteo Costanzo, impegnato sul palco dell’X Factor Arena con il mash-up "Power" di Kanye West, lascia i giudici perplessi, intanto ecco l’Under Donne Martina Attili che, nelle vesti di una vera baby star, intona "Castle In The Snow" di Kadebostany: "Sono soddisfatto ma mai abbastanza", la mette in guardia Manuel Agnelli.



Il ballottaggio di X Factor 2018: Red Bricks Foundation Vs. Matteo Costanzo

Il pubblico a casa manda al ballottaggio la band dei Red Bricks Foundation guidata da Lodo Guenzi e l’Over di Fedez, Matteo Costanzo: chi la spunterà? I due hanno un’ultima carta da giocare per riuscire ad ottenere l’accesso al secondo Live di X Factor 2018. Si parte con il gruppo che intona "Sono un ragazzo di strada" dei Corvi, mentre il producer che sogna di diventare cantante propone una versione delicata di "La descrizione di un attimo" dei Tiromancino. “Non possiamo perdere l’occasione di avere su questo palco una proposta di questo tipo”, commenta Lodo Guenzi: eliminato Matteo Costanzo.



X Factor 2018: gli ospiti del primo Live

Due gli ospiti della serata: i Maneskin, band rivelazione dell’anno nata alla scorsa edizione del talent show sotto la guida di Manuel Agnelli, tornano ad esibirsi all’X Factor Arena. Il pubblico è in visibilio di fronte all’ultimo singolo “Torna a casa”, che anticipa l’album “Il ballo della vita” in uscita il 26 ottobre, e un tour autunnale già sold out. L’ospite internazionale del primo Live di X Factor? La pop star britannica Rita Ora, che si esibisce con "Let You Love Me", ultimo singolo del suo secondo album, “Phoenix”, in uscita il prossimo 23 novembre. La star si rivela un'artista eclettica e non manca di scherzare con Alessandro Cattelan, mandando il suo migliore augurio ai concorrenti di X Factor 2018.





Appuntamento giovedì 1 novembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e canale 311 o 11 dle digitale terrestre) con il secondo Live Show di X Factor 2018.



