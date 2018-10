Il tempo per decidere è terminato. Il 25 ottobre parte il live show di X Factor 2018, in onda, per 8 serate, dalle 21.15 tutti i giovedì in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su Sky On Demand e sul digitale terrestre, al canale 311 o 11. Sul palco saliranno 12 nuovi talenti divisi in quattro squadre guidate da altrettanti giudici: a Fedez toccano gli "Over", a Mara Maionchi gli "Under Uomini", mentre il rocker Manuel Agnelli sarà il mentore delle "Under Donne" e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale farà il suo esordio a X Factor come giudice titolare della categoria "Gruppi". L'obiettivo è il palco del Mediolanum Forum di Assago, dove si terrà la finalissima tra i quattro migliori artisti di questa edizione. Per l'ottavo anno consecutivo sarà Alessandro Cattelan il conduttore dello show.

Le squadre e i concorrenti

Sono stati oltre 40mila gli aspiranti concorrenti che si sono presentati ai casting. I giudici saranno affiancati, anche in questa edizione, dai rispettivi producer musicali, con i quali cureranno le scelte e le assegnazioni, dalla selezione dei brani agli arrangiamenti. Fedez con i suoi Over lavorerà anche quest'anno con il producer Fausto Cogliati. Il rapper ha scelto per la sua squadra Matteo Costanzo, Naomi e Renzo Castelli. Mara Maionchi, affiancata dal producer Ioska Versari, avrà in squadra Leo Gassmann, diciannovenne romano nipote e figlio d'arte, Emanuele Bertelli e il rapper campano Anastasio. Manuel Agnelli lavorerà, affiancato dal producer Big Fish (Massimiliano Dagani), con le Under Donne: Martina Attili, la giovanissima Luna e Sherol Dos Santos, ventunenne di origini capoverdiane. Lodo Guenzi, infine, potrà contare sull'aiuto del producer Fabio Gargiulo per lavorare con i gruppi: i Red Bricks Foundation, band influenzata dal rock e il pop inglesi degli anni Novanta-Duemila; i Seveso Casino Palace e il trio iraniano BowLand. Novità dell'edizione 2018 di X Factor è il nuovo direttore artistico Simone Ferrari.

Gli ospiti delle puntate live

Anche quest’anno il palco di X Factor ospiterà grandi protagonisti della musica nazionale ed internazionale: si comincia dai Måneskin che risalgono sul palco che li ha visti affermarsi, dove presenteranno il singolo “Torna a casa”, disco d’oro in sole due settimane, che anticipa il nuovo album in uscita “Il ballo della vita”. Grande attesa anche per l’ospite internazionale della prima puntata: la pop star Rita Ora che pubblicherà il prossimo 23 novembre il suo secondo album, “Phoenix”. Per la prima volta Sting partecipa ad un talent show italiano portando sul palco di X Factor Italia una delle carriere più lunghe e di maggior successo al mondo. X Factor ospiterà in esclusiva uno dei pilastri della musica internazionale e il suo collega e partner discografico Shaggy, tra i maggiori rappresentanti della scena reggae mondiale. I due artisti presenteranno per la prima volta live il loro ultimo singolo “Gotta Get Back My Baby”, tratto dal fortunato album “44/876", scritto e registrato a quattro mani tra la Jamaica e gli Stati Uniti. Ci sarà anche la Dark Polo Gang: i protagonisti dello Strafactor, autori del tormentone “British” e oggi in radio con il nuovo singolo “Cambiare Adesso”, hanno da poco pubblicato l’album “Trap Lovers”, andato subito in vetta alla classifica. Non poteva mancare Fedez che svestirà i panni del giudice per salire sul palco e presentare il suo ultimo lavoro. Ritorno a casa anche per Enrico Nigiotti che canterà il nuovo singolo “Complici” featuring Gianna Nannini, primo brano estratto dal suo disco di inediti “Cenerentola” uscito lo scorso 14 settembre, che presenterà in 3 anteprime live: a Milano (3 dicembre), Livorno (5 dicembre) e Roma (10 dicembre). Attesissimi i Subsonica che hanno appena pubblicato il loro ottavo album dal titolo “8” e da dicembre saranno in tour in Europa, in Italia da febbraio. Jonas Blue, l'hitmaker del momento, arriva per presentare l'attesissimo “BLUE”, il suo nuovo album in uscita il 9 novembre. Insieme a lui anche Liam Payne, per la primissima volta in Italia, con cui performerà sul palco di X Factor 'Polaroid', il singolo attualmente in rotazione radiofonica e che sta scalando le classifiche di tutto il mondo. In arrivo anche altre grandi star della musica italiana ed internazionale per la finalissima che si terrà al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 13 dicembre.

Strafactor e X Factor Daily

Al via dal 25 ottobre anche la fase live di Strafactor. Da una parte ci saranno i nuovi concorrenti selezionati dalla Dark Polo Gang e dall'altra i 5 "big" delle edizioni precedenti capitanati da Elio e Pupo. La competizione si svolgerà con un meccanismo simile ai Bootcamp di X Factor: sul palco ci saranno cinque sedie occupate da altrettanti Big. Ogni sera, due di loro saranno sfidati da due nuovi talenti selezionati dalla Gang, che decideranno i campioni da insidiare. Al termine di ogni duello, il pubblico, votando da casa, stabilirà chi far sedere sulle sedie: se confermare il Big o se dare spazio a un nuovo arrivato. Nell'eventualità che nel corso delle varie puntate tutti e cinque i Big vengano via via eliminati, Elio e Pupo avranno la facoltà di richiamare altri due concorrenti del passato da mettere in gara. In ogni puntata i giudici di Strafactor saranno affiancati da un quarto giudice ospite. Da venerdì 19 ottobre alle 19.40 è partito anche X Factor Daily, che ha visto il debutto alla conduzione di Benji&Fede, il duo pop che accompagnerà i concorrenti lungo tutto il percorso verso la finale, confrontandosi con loro e sostenendoli.