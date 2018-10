X Factor 2018: segui con noi il primo Live in DIRETTA

L'X Factor Arena dalle 21.15 di stasera, giovedì 25 ottobre, accoglierà sul palco i 12 concorrenti della dodicesima edizione di X Factor Italia, in diretta in esclusiva su Sky Uno (canale 108 o canale 311 o 11 su digitale terrestre). SEGUI IL LIVEBLOG



Superati gli Home Visit, i cantani e le band entrano nel Loft che li ospiterà durante la fase dei Live e fanno la conoscenza di Benji & Fede, il duo di giovani pop star al loro esordio alal conduzione del Daily di X Factor 2018, dal lunedì al venerdì alle 19.40 su Sky Uno.



Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi hanno scelto i brani che i concorrenti dovranno peeparare in vista del primo Live, puntando su titoli cult della musica internazionale. Durante la preparazione, gli artisti potranno contare sull'aiuto di alcuni noti producer musicali che affiancheranno i giudici di X Factor 2018: Fausto Cogliati segue gli Over con Fedez, Fabio Gargiulo affianca i Gruppi di Lodo Guenzi, Manuel Agnelli lavora con Big Fish (Massimiliano Dagani) alla guida delle Under Donne e per Mara Maionchi e i suoi Under Uomini c'è Ioska Versari.



Ospiti del primo Live Show di X factor 2018 i Maneskin e la pop star britannica Rita Ora.



A fare da sfondo ai Live di X Factor 2018 sarà una X Factor Arena del tutto rinnovata: 800 metri quadri calpestabili di superficie, venti chilometri di cavi e ben 16 camere HD. Tra le novità di quest’anno volute dal direttore creativo Simone Ferrari, la mobilità del pavimento, grazie a un sistema di 4 pedane motorizzate da 8 metri ciascuna.



