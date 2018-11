X Factor 2018: segui con noi il secondo Live in DIRETTA

Dopo l’eliminazione della scorsa settimana, durante il secondo Live di X Factor 2018 si affronteranno gli undici talenti rimasti in gara, dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 e 11).

Gli Over di Fedez sono rimasti in due: dopo l’eliminazione di Matteo Costanzo, il giudice dovrà salvaguardare al meglio la permanenza di Naomi e di Renza Castelli all’interno del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Le squadre di Mara Maionchi (Under Uomini), Manuel Agnelli (Under Donne) e Lodo Guenzi (Gruppi) sono, invece, ancora al completo.



Durante X Factor Daily, dal lunedì al venerdì alle 19.40 su Sky Uno, Benji & Fede hanno fatto conoscere al pubblico le assegnazioni dei brani da parte dei giudici, mostrando come gli artisti si sono preparati all'esibizione del secondo Live di X Factor 2018. Dopo la sconfitta della scorsa settimana, Fedez opta per dei brani particolarmente pop: Renza Castelli affronta una canzone di un supergruppo formato da un cantante britannico, una cantautrice australiana e un DJ statunitense, mentre Naomi interpreta la la colonna sonora di un film musicale dello scorso dicembre 2017 che ha come protagonista Hugh Jackman. Lodo Guenzi ha affrontato insieme ai Red Bricks Foundation il primo ballottaggio della dodicesima edizione di X Factor Italia, e per evitare di ripetere l’eserienza al cardiopalma, sceglie per i Gruppi dei brani attuali e divertenti. Mara Maionchi, invece, mette a dura prova i suoi Under Uomini: Emanuele Bertelli se la deve vedere con un pezzo trap, Leo Gassman canterà in inglese, mentre Anastasio affronta una canzone di una cantautrice italiana. Manuel Agnelli, invece, per le Under Donne riserva un interessante mashup a Luna Melis, una hit pop a Martina Attili e un brano cult della musica internazionale a Sherol Dos Santos.



Dopo i Maneskin e Rita Ora, il secondo Live di X Factor 2018 ospiterà Shaggy e Sting, che presenteranno per la prima volta live il loro ultimo singolo "Gotta Get Back My Baby", tratto dal fortunato album 44/876, scritto e registrato a quattro mani tra la Jamaica e gli Stati Uniti. Ospite della serata anche la Dark Polo Gang.



