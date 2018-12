X Factor 2018: segui con noi il terzo Live in DIRETTA

Dieci concorrenti si sono sfidati sul palco dell’X Factor Arena durante il terzo Live Show di X Factor 2018, ogni giovedì in esclusiva su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).



Fedez, che abbandona momentaneamente le vesti di giudice, apre le danze e si esibisce con il nuovo singolo “Prima di ogni cosa" che, nel giorno d'uscita, è volato in cima alle classifiche di iTunes, Spotify, Apple Music e su YouTube ha già totalizzato oltre 6,3 mln di views.



Alessandro Cattelan dà il via alla gara: Fedez assegna a Renza Castelli e Naomi, rispettivamente, “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco e “Think” di Aretha Franklin, e anche Lodo Guenzi per i Gruppi pensa a dei successi senza tempo della musica italiana e internazionale: i Bowland danno nuova vita a “Senza un perché” di Nada, mentre i Seveso Casino Palace propongono in chiave rock “Take on me” degli Ah-Ah. Mara Maionchi sceglie “Hold Back the River” di James Bay per Leo Gassmann e “Congratulation" del rapper Post Malone per Emanuele Bertelli, mentre il cantautore rap Anastasio mette mano alla celebre canzone “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano. Infine, Manuel Agnelli punta sull'energia di Martina Attili e Luna Melis scegliendo per loro “Material Girl” di Madonna e la “hot-hit” di Lana del Rey “Blue Jeans”, mentre per Sherol predilige un brano commovente come “La voce del silenzio” di Mina.



Ospiti internazionali della serata i Sofi Tukker, il duo musicale dance composto da Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2017 come "Best Dance Recording" con il brano “Batshit”.



La replica del Live di X Factor 2018 su TV8 può essere rivista mercoledì 14 novembre alle 21.15 su TV8 e in streaming su questo sito.

