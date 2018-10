Fedez: il nuovo singolo, “Prima di ogni cosa”, esce il 2 novembre

Uscirà venerdì 2 novembre “Prima di ogni cosa”, il nuovo singolo di Fedez. Il pezzo, di cui fin da oggi è disponibile il presave su Spotify e il preorder su iTunes, dal 2 novembre sarà quindi in rotazione radiofonica, disponibile nelle piattaforme streaming e acquistabile nei principali digital store.

Il singolo “Prima di ogni cosa”

Il brano, la cui uscita era stata anticipata già nei giorni scorsi dallo stesso Fedez, in una storia sul suo profilo Instagram, è dedicato al piccolo Leone: il figlio che il rapper ha avuto dalla moglie Chiara Ferragni. Sempre in quella stessa storia su Instagram, la famosa fashion blogger aveva dichiarato che si trattava della canzone più bella del mondo. D’altra parte, è dedicata al figlio: cuore di mamma!

Il brano anticipa il nuovo progetto discografico di Fedez, a cui da tempo il rapper sta lavorando, ed è il primo passo del cantante dopo la fine del sodalizio multiplatino con J-Ax, conclusosi con il concerto del primo giugno in uno stadio San Siro completamente sold-out.

Il tour

Intanto, nei giorni scorsi Fedez ha annunciato che presto tornerà sui palchi con un nuovo tour, questa volta da solo, che lo vedrà esibirsi nei palasport delle principali città italiane. Si tratta della prima tournée solista di Fedez nei palazzetti.

La prima tappa di questa nuova avventura sarà il 15 marzo 2019 al Nelson Mandela Forum di Firenze, mentre l’ultimo concerto in programma è previsto per il 14 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano. Le date del nuovo tour nei palasport di Fedez:

Venerdì 15 marzo 2019 – Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 16 marzo 2019 – Torino, PalaAlpitour

Giovedì 21 marzo 2019 – Bologna, Unipol Arena

Sabato 23 marzo 2019 – Montichiari (BS), PalaGeorge

Giovedì 28 marzo 2019 – Ancona, PalaRossini

Sabato 30 marzo 2019 – Eboli, PalaSele

Martedì 2 aprile 2019 – Acireale, Pal’Art Hotel

Venerdì 5 aprile 2019 – Roma, PalaLottomatica

Lunedì 8 aprile 2019 – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 13 aprile 2019 – Padova, Kioene Arena

Domenica 14 aprile 2019 – Conegliano, Zoppas Arena

I biglietti sono già disponibili sul sito di TicketOne.

Il piccolo Leone

Leone Lucia è il primogenito della coppia glamour, regina di internet, Fedez e Chiara Ferragni, che è convolata a nozze il primo settembre, a Noto, in una cerimonia relativamente intima quanto al numero di invitati, ma ovviamente in “socialvisione”. Il bimbo è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo di quest’anno al Cedar – Sinai di Los Angeles, proprio nel giorno in cui in Italia si celebra la festa del papà.

Il piccolo è già popolarissimo sui social, continuamente immortalato da mamma e papà, felici e orgogliosi. Una felicità che Fedez ha deciso di immortalare non solo nelle tante fotografie, ma anche in musica. D’altra parte, poco più di un anno fa aveva fatto la stessa cosa con quella che allora era ancora la sua compagna, chiedendole la mano durante un suo concerto con J-Ax all’Arena di Verona e dedicandole “Favorisca i sentimenti”, una canzone scritta appositamente per quell’occasione.