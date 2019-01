Fedez e Zara Larsson, il video del nuovo singolo "Holding out for you"

Fuori il video ufficiale del nuovo singolo di Fedez in featuring con Zara Larsson: “Holding out for you”

Fedez ha da poco lanciato il nuovo singolo “Holding out for you” in collaborazione con Zara Larsson, terza anticipazione del suo album “Paranoia Airlines”, in uscita venerdì 25 gennaio 2019. Ecco ora arrivare il video ufficiale del brano, diretto da Mauro Russo. La clip è stata girata al Casinò di San Pellegrino Terme, contrapponendo lo stile liberty dell’edificio ad ambientazioni futuristiche, tra tecnologia ed intelligenze artificiali. L’intento è quello di avvicinare e far coesistere due mondi completamente opposti e diversi, proprio come quello del rapper e della cantante svedese. Nel video sono presenti varie citazioni e richiami a famosissimi film di fantascienza, non vi resta che guardarlo per scoprire quali.

Il nuovo album in uscita: “Paranoia Airlines”

Dopo la collaborazione con J-Ax, Fedez sta per tornare con il suo nuovo disco solista: “Paranoia Airlines” uscirà venerdì 25 gennaio 2019, a poco più di quattro anni di distanza dal suo ultimo solo album “Pop-Hoolista” (2014). Ad anticiparne la pubblicazione sono stati condivisi tre brani: il primo singolo è stato “Prima di ogni cosa”, canzone dedicata al figlio Leone, dopodiché è arrivata la seconda traccia “Che ca**o ridi” in collaborazione con Tedua e il rapper statunitense Trippie Redd, ed ora il nuovo singolo con Zara Larsson “Holding out for you”. Quest’ultimo brano ha mixato lo stile del rapper con le sonorità dance pop tipiche della cantante svedese, un duetto incentrato sui dubbi e i tormenti tipici di alcune relazioni sentimentali. Altre curiosità sul nuovo album: “Paranoia Airlines” sarà composto da 16 tracce. Ancora non è stata svelata la tracklist, ma ciò che è certo e che “Prima di ogni cosa” sarà il brano d’apertura del disco.

Le date del tour 2019 nei palazzetti

All’uscita del nuovo album “Paranoia Airlines” seguirà un instore tour e poi sarà il momento della vera e propria tournée di presentazione, che vedrà Fedez esibirsi palchi dei più importanti palazzetti italiani. Tutto avrà inizio con il concerto del 15 marzo 2019 al Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi proseguire con gli appuntamenti a Torino, Bologna, Montichiari (BS), Ancona, Eboli (SA), Acireale (CT), Roma, Milano, Padova e Conegliano (TV). I biglietti sono disponibili in prevendita su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 34,50 euro (diritti di prevendita inclusi, più eventuali commissioni di servizio aggiuntive) e variano a seconda del posto selezionato. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. Oltre ai nuovi brani contenuti in “Paranoia Airlines”, il rapper porterà in scena anche le sue canzoni più famose e apprezzate dai fan. Di seguito il calendario aggiornato del “Paranoia Airlines tour 2019” di Fedez: