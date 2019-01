Fedez in concerto: le date del "Paranoia Airlines Instore Tour"

Il 25 gennaio uscirà “Paranoia Airlines” il nuovo album di Fedez. A quattro anni di distanza da “Pop-Hoolista” e dopo la parentesi “Comunisti col rolex” in collaborazione con J-Ax, il rapper torna con un album da solista. Il nuovo progetto discografico è stato anticipato dal singolo “Prima di ogni cosa”, canzone dedicata al figlio Leone e nato dalla relazione con la moglie Chiara Ferragni.

In arrivo anche il terzo singolo di "Paranoia Airlines"

In questi giorni è stato rilasciato il secondo singolo tratto da “Paranoia Airlines”. Si tratta di “Che Ca**o Ridi”, in collaborazione con Tedua e Trippie Redd. La release è stata preceduta da un’ingegnosa operazione di prevendita per cui Fedez avrebbe sbloccato “Che Ca**o Ridi” solo nel momento in cui il numero di pre-sale sarebbe stato sufficiente a riempire una barra fino al 100%. La canzone contiene un campionamento di “Adam’s Song”, uno dei brani più famosi dei Blink 182. A poche ore dall’uscita, “Che C***o Ridi” è subito balzata in testa alle classifiche. Da venerdì 11 gennaio 2019 sarà disponibile all’ascolto un altro nuovo singolo intitolato “Holding out for you”. Si tratta di un brano in collaborazione con la cantante svedese Zara Larsson, già nota al pubblico internazionale per diverse hit di successo tra cui “Lush life”, “Never forget you”, “This one’s for you” feat. David Guetta e “Symphony” con i Clean Bandit. “Holding out for you” sarà il terzo brano ad anticipare l’uscita del nuovo album di Fedez, “Paranoia Airlines”, in arrivo venerdì 25 gennaio 2019.

Le date del "Paranoia Airlines Instore Tour"

Proprio il 25 gennaio partirà il “Paranoia Airlines Instore Tour 2019”, come annunciato dallo stesso Fedez sui social. Queste tutte le date in programma:

25 gennaio Milano Mondadori Store Piazza Duomo ore 17:30

26 gennaio Torino Mondadori Mega Store via Cantonale ore 15:30

27 febbraio Torri di Quartesolo (VI) CC Le Piramidi Via Pola Ore 15:00

28 gennaio Bologna Mondadori Megastore di Via d’Azeglio ore 16:00

29 gennaio Fiumicino Roma Mondadori Bookstore ore 17:00

30 gennaio Marcianise (CE) Mondadori Megastore Centro Commerciale Campania ore 17:00

31 gennaio Pontecagnano Favano (SA) La Feltrinello Centro Commerciale Maximall ore 17:00

1 febbraio Mesagne (BR) CC Mesagne Strada Statale 7 ore 17:00

2 febbraio Borgo Incoronata (FG) Centro Commerciale Grandapulia ore 16:00

3 febbraio Città Sant’Angelo (PE) Media World Centro Commerciale Pescara Nord ore 16:00

6 febbraio Corciano (PG) Quasar Village Via Aldo Capitini 8, ore 17:00

7 febbraio Savignano sul rubicone (FC) Media World Centro Commerciale Romagna Shopping Valley ore 16:00

8 febbraio Conegliano (TV) Centro Commerciale Conè Via S. Giuseppe 25 ore 17:00

9 febbraio Orio al Serio Media World Centro Commerciale Orio Center ore 17:00

10 febbraio Genova La Feltrinelli Via Ceccardi 16 ore 16:00

13 febbraio Grancia Svizzera Centro Commerciale Lugano Sud Via Cantonale ore 15:30

14 febbraio Sestu (CA) CC Corte del Sole ore 17:00

15 febbraio Misterbianco CC Centro Sicilia (CT) ore 17:00

16 febbraio Palermo La Feltrinelli via Camillo Benso Conte di Cavour 133 ore 16:00

Per l’occasione Fedez sta preparando una sorpresa insieme alla moglie Chiara Ferragni come rivelato in alcune storie Instagram, ma tutto resta top secret così come la tracklist dell’album “Paranoia Airlines”.