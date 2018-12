Emis Killa ha condiviso il video del nuovo singolo “Claro”, brano in featuring con Gemitaiz e Vegas Jones. La canzone è stata estratta dall’ultimo album del rapper di Vimercate, “Supereroe”, pubblicato il 12 ottobre 2018 per Carosello Records. Il disco ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI tra gli album più venduti d’Italia.

Tutto sul video di “Claro”

“Claro” è il terzo singolo estratto dal nuovo album di Emis Killa, “Supereroe”. Il video è stato condiviso dal rapper il 4 dicembre 2018, e lo vede protagonista di un viaggio nel tempo assieme ai colleghi Vegas Jones e Gemitaiz (che hanno preso parte al pezzo con le loro strofe). La clip mostra i rapper in tre diverse stanze, ognuna lo specchio di un’epoca diversa: si parte dalle pettinature tipiche degli anni ’50, per poi passare alle disco ball anni ’80 ed arrivare, infine, a un futuro ipertecnologico. Attualmente, il video è in terza posizione tra le tendenze YouTube, con oltre 255.000 visualizzazioni totalizzate in meno di 24 ore. Alla regia Marc Lucas e Igor Grbesic, per una produzione Borotalco.tv.

Il nuovo album è “Supereroe”

Chi sono i supereroi di Emis Killa? Semplicemente le persone che incontriamo nella vita di tutti i giorni. In un’intervista a Radio 105 il rapper ha risposto alla domanda in questo modo: «sono le madri e i padri che si sacrificano una vita per tirare su al meglio i figli. Sono i pompieri che rischiano la propria vita per salvare quelle degli altri. Sono gli atleti di cui siamo fan accaniti che ci trasmettono l'animo vincente e determinato, spronandoci a credere in noi stessi. Sono gli amici che ci sono nei momenti bui. Sono le persone che si battono per far valere i nostri diritti. Sono i medici che dedicano la loro esistenza al fine di guarire chi lotta con la morte ogni giorno. Sono gli artisti che mi hanno cresciuto come fratelli maggiori attraverso le loro rime. E come loro lo sono stati per me, per qualcuno di voi, oggi, lo sono io». Nessun Batman né Spiderman, nessun effetto speciale, i superpoteri si nascondono nelle nostre azioni e il titolo di questo nuovo album di Emis Killa è ispirato alla sua vita, così come a quella dei ragazzi cresciuti nella provincia. Il disco, già certificato disco d’oro, è stato pubblicato il 12 ottobre 2018 per Carosello Records, a due anni di distanza dal precedente “Terza stagione”. Ad anticiparne l’uscita, il primo singolo estratto è stato “Rollercoaster”, lanciato lo scorso 8 giugno e già disco di platino. La canzone, prodotta da Don Joe (Club Dogo), racconta la sensazione di essere legati ad una persona da un rapporto non etichettabile, a metà tra un’amicizia e qualcosa di più. Il 5 ottobre è stato condiviso il secondo singolo “Fuoco e benzina” (disco d’oro). “Claro”, in featuring con Vegas Jones e Gemitaiz, è stato il terzo brano ad essere estratto da “Supereroe”. Emis Killa sta per partire in tour nei club di tutta Italia per presentare al pubblico le canzoni del nuovo album: a segnare il via sarà la data del 9 dicembre 2018 al Fabrique di Milano.