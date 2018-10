“Supereroe” di Emis Killa è l’album più venduto della settimana

È “Supereroe”, il nuovo album di Emis Killa, il disco più venduto in Italia nell’ultima settimana. L’album è uscito appena dieci giorni fa ed è già nella posizione più alta della classifica GfK. Un successo complessivo a cui va sommato quello delle singole tracce, che sono tutte presenti stabilmente nella classifica Top 50 Italia di Spotify.

“Supereroe”: il nuovo album di Emis Killa

“Supereroe” è il quarto album in studio di Emis Killa ed è stato pubblicato il 12 ottobre per l’etichetta Carosello Records. Il disco arriva a due anni di istanza dal precedente “Terza stagione” e il titolo è ispirato alla storia dei “ragazzi di provincia”: categoria a cui il rapper di Vimercate (Comune dell’hinterland milanese) continua a dire di appartenere. L’album si compone di tredici brani inediti ed è stato anticipato dai singoli “Rollercoaster”, uscito l’8 giugno, e “Fuoco e benzina”, pubblicato il 5 ottobre, a una settimana dall’uscita dell’album. Il disco è ricco di collaborazioni, quasi tutte provenienti dal mondo dell’hip-hop italiano: troviamo infatti Capo Plaza in “Cocaina”, Carl Brave in “Senza cuore & senza nome), Vegas Jones e Gemitaiz in “Claro”, Gué Pequeno in “Adios” e, infine”, 6ix9ine e Pasha in “Dope2”. La tracklist di “Supereroe”:

Open Water Fuoco e benzina Cocaina (feat. Capo Plaza) Donald Trump Rollercoaster Senza cuore & senza nome (feat. Carl Brave) Claro (feat. Vegas Jones & Gemitaiz) Quella foto di noi due Adios (feat. Gué Pequeno) Supereroe Dope2 (feat. 6ix9ine & Pasha) Come fossimo cowboy Mille strade

Il disco è stato prodotto da Big Fish e Don Joe, veri punti di riferimento nell’hip-hop italiano, che per la prima volta hanno deciso di lavorare insieme a uno stesso progetto discografico. Unica eccezione è “Cocacina”, il pezzo cantato in duetto con Capo Plaza, che è stato prodotto da Ava.

Tutti i numeri di “Supereroe”

“Supereroe” è immediatamente schizzato alla vetta delle classifiche di vendita in Italia, così come tutti i suoi pezzi, che da una settimana sono fissi nella classifica Top 50 Italia dei brani più ascoltati su Spotify. “Rollercoaster”, il singolo (già disco di platino) che ha anticipato l’uscita del disco, ha già superato quota 22 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha abbattuto inoltre il “muro” di 23 milioni di stream su Spotify. Attualmente è in rotazione radiofonica il singolo “Fuoco e benzina”, seconda traccia del disco.

Il tour

Dopo le due date sold-out del 12 ottobre al Teatro Principe di Milano e il giorno successivo al Quirinetta di Roma, Emis Killa si prepara a tornare nuovamente sui palchi dei club delle principali città italiane, dove presenterà il suo nuovo album in una breve tournée. Il tour, organizzato da Vivo Concerti, partirà il 9 dicembre dal Fabrique di Milano, per terminare il 16 dicembre all’Hiroshima di Torino. Tutte le date del tour: