IL GRANDE AMORE PER LA MUSICA

Matt Kwasniewski-Kelvin era cresciuto suonando la chitarra e, in particolare, aveva mostrato interesse per i generi pop-punk e classic rock. Da bambino si era unito spesso alle prove della band del padre Tony, mentre da adolescente aveva frequentato l’istituto di arti performative BRIT School a Londra, dove aveva incontrato i futuri membri della band rock sperimentale britannica Black Midi, rispettivamente il frontman Geordie Greep, il bassista Cameron Picton e il batterista Morgan Simpson. Nel 2019 il gruppo aveva pubblicato l’album di debutto, Schlagenheim, che aveva influenzato una scena di artisti britannici come Shame e Black Country, New Road. “Ero molto presuntuoso e convinto di essere nel gruppo più bello del mondo. Poi una sera i Black Midi si sono esibiti prima di noi. Io non ho dato loro molto peso e all’inizio non ero nemmeno nel locale. Quando da fuori li ho sentiti, ho pensato: “Oh m***a””, aveva raccontato lo scorso anno Lewis Evans della band inglese Black Country, New Road in un’intervista a Billboard, ricordando un’esibizione del gruppo di Matt Kwasniewski-Kelvin nel locale Windmill di Brixton a Londra. Dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa del chitarrista, la fucina di talenti l'ha ricordato in un post su Instagram. “È così emozionante ripensare a quei momenti davvero emozionanti in cui Matt veniva per il soundcheck dopo una giornata di lavoro, ispezionando le ventole dell’aria (da qui, la canzone Ducter) e produceva alcuni dei migliori suoni ai quali il nostro piccolo palco avesse mai assistito, compresa questa serata con il fu Damo Suzuki”, ha scritto. “Ma anche se può sembrare che qualcuno abbia il mondo ai suoi piedi e tutto vada alla grande, le cose non sono sempre come sembrano”. Sempre nel 2019, l’album Schlagenheim dei Black Midi era stato selezionato per il Mercury Prize e aveva ricevuto dalla rivista musicale statunitense Pitchfork la valutazione di “miglior nuova musica”, in quanto “magnetica e abbagliante”. Nello stesso anno, inoltre, i Black Midi avevano intrapreso tour sia negli Stati Uniti, sia in Europa. Tra il 2020 e il 2021, però, Kwasniewski-Kelvin aveva lasciato la band per problemi di salute mentale. “Mi sono preso una pausa dalla band perché non stavo bene mentalmente”, aveva scritto all’epoca. Il gruppo gli aveva espresso sostegno: “Siamo tutti pienamente al fianco del nostro migliore amico nella sua guarigione”. Senza di lui, la formazione ormai in trio aveva pubblicato altri due album, Cavalcade nel 2021 e Hellfire nel 2022. Il chitarrista, invece, era comparso in altri progetti, come l’album Loggerhead del musicista Wu-Lu e un inedito solista in sostegno della Palestina. Il gruppo Black Midi, invece, si è sciolto definitivamente nel 2024.