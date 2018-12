Marco Mengoni sta tornando con un nuovo singolo intitolato “Hola (I Say)”, in featuring con Tom Walker. La canzone sarà in rotazione radiofonica a partire dal 30 novembre 2018, stesso giorno d’uscita del nuovo album di inediti “Atlantico”. Il brano è stato presentato in anteprima assoluta durante il concerto di Tom Walker dello scorso 21 novembre al Fabrique di Milano: Mengoni è salito sul palco a sorpresa per cantare “Hola (I Say)” per la prima volta davanti al pubblico. La canzone sarà doppiamente presente all’interno di “Atlantico”, sia in versione solista che in duetto con Tom Walker.

Tutto sul nuovo album “Atlantico”

“Atlantico” è il quinto album in studio di Marco Mengoni, in uscita venerdì 30 novembre 2018 per Sony Music. Il disco arriva a tre anni di distanza dal precedente “Le cose che non ho” (2015) e a un anno dalla pubblicazione dell’album dal vivo “Marco Mengoni Live” (2016). “Atlantico” è stato anticipato dai singoli “Voglio” e “Buona vita”, entrambi usciti lo scorso 19 ottobre. “Hola (I Say)”, in collaborazione con Tom Walker, sarà il terzo estratto dal disco: il brano verrà trasmesso in radio a partire dal 30 novembre. Il nuovo album di Marco Mengoni è già acquistabile in pre-order: la versione deluxe è disponibile in cinque differenti copertine, ognuna nasconde una differente bonus track in aggiunta alle 15 tracce del disco standard. Al disco hanno preso parte anche i Selton e la cantautrice brasiliana Vanessa da Mata per il brano “Amalia”. Mengoni ha pensato di presentare il disco in grande organizzando a Milano un vero e proprio festival, dal 29 novembre all’1 dicembre: l’Atlantico Fest racchiude tre giorni di eventi, tra live session, presentazioni instore, incontri d’autore e tanto altro. Di seguito la tracklist completa di “Atlantico”, nuovo album di Marco Mengoni, disponibile anche in versione deluxe:

Voglio Hola (I Say) - feat. Tom Walker Buona vita Muhammad Ali La casa Azul Mille lire Intro della ragione La ragione del mondo Amalia - feat. Vanessa da Mata & Selton Rivoluzione Everest I giorni di domani Atlantico Hola Dialogo tra due pazzi

Bonus track edizioni deluxe

Atlantico - Attraverso la gente: I giorni di domani (demo version) Atlantico - Filtro di coscienza: La ragione del mondo (demo version) Atlantico - Immersione emotiva: Mille lire (demo version) Atlantico - Oceano di esperienza: Everest (piano version) Atlantico - Piano unico: Amalia (batacuda version)

Marco Mengoni live 2019: le date del tour

Marco Mengoni tornerà in tour in tutta Italia per presentare live le canzoni del nuovo album “Atlantico”. Doppia data nella splendida cornice dell’Arena di Verona e al Mediolanum Forum di Assago, oltre ai singoli appuntamenti nei palazzetti più importanti d’Italia. I biglietti sono disponibili in prevendita su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati (molte date sono già vicine al sold out). Il prezzo va dai 36 euro + d.p. ai 60 euro + diritti di prevendita a seconda del posto selezionato. Di seguito il calendario completo: