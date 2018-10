Marco Mengoni, ecco il testo del nuovo singolo "Buona vita"

Il 19 ottobre, Marco Mengoni ha lanciato due nuovi singoli per promuovere l’album di inediti in arrivo il 30 novembre 2018. “Voglio” e “Buona Vita” sono già in rotazione radiofonica e disponibili in digitale.

Mengoni e Caraibi

“Buona Vita” è uno dei due nuovi singoli di Marco Mengoni, scritto a quattro mani con Fabio Ilacqua e prodotto da El Guincho. Un brano dalle sonorità davvero inedite per il cantante viterbese, il quale ha deciso di sperimentare con sonorità caraibiche del tutto inaspettate. Un manifesto di buona sorte dedicato a tutti coloro che ci sono, e vivono, e coloro che non ci sono più. «In superficie, è una canzone allegra, armonicamente in maggiore, che però nasconde un significato molto profondo,» ha spiegato Marco Mengoni, «Un allontanamento da tutti i compromessi a cui la vita ci ha obbligato, voler bene a prescindere dalle esperienze e quindi augurare un buon percorso a tutte le persone che hanno fatto, fanno e faranno parte del nostro vissuto. Il contrasto ritorna anche in questo brano, vestito da influenze allegre e latine che ho incontrato durante il mio viaggio. Ho potuto ascoltare musica molto lontana dalla nostra e ho potuto anche prendere spunto da un genere che nasce in una piccola isoletta dei Caraibi, dove canzoni che sembrano leggere raccontano invece storie profonde e importanti».

I nuovi singoli saranno rilasciati contemporaneamente anche nei paesi di lingua spagnola, nelle versioni rititolate “Quiero” e “Buena Vida”. Cogliendo l’occasione della release dei singoli, Mengoni ha inoltre annunciato le date del suo tour 2019.

Buona Vita: il testo del nuovo singolo

E lascia che il tempo abbia la sua parte

E tieni il passo più sicuro

Metti coraggio e buone scarpe

Prendi la strada che non fa nessuno

E per il rancore e pentimento

Tutto il clamore che la vita fa

Ogni promessa è giuramento

Debito e lealtà

Ce n’è bellezza, guarda bene

Anche se a volte non si fa vedere

Prima del viaggio l’ultima carezza

Di chi resta

Buona vita

Per te per me

Per chi ha il cuore inquieto

Buona vita

Per chi è partito libero

Per chi è tornato indietro

Buona vita

Per le mie mani e le tue

Buona vita

Per queste luci spente

Buona vita

Per tutti i giorni distanti

E per la vita che è qui

Metti al sicuro una parte di te

Metto al sicuro una parte di me

E passano i sogni buoni da consumare

Sembra saggezza la stupidità

E tutto cambia e resta uguale

Né sogno né realtà

E tieni fermo il cuore che gira il vento

Ogni buon senso sta a digiuno

Ogni parola fa silenzio

Polvere e fumo

E anche l’amore si nasconde bene

Lontano dove non si può vedere

Fossi il pensiero dietro la tua fronte

Per tutte le risposte

Buona vita

Per te per me

Per chi ha il cuore inquieto

Buona vita

Per chi è partito libero

Per chi è tornato indietro

Buona vita

Per le mie mani e le tue

Buona vita

Per queste luci spente

Buona vita

Per tutti i giorni distanti

E per la vita che è qui (davanti)

Davanti

Buona vita

La vita

Buona vita

Buona vita

Buona vita