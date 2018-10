Laura Pausini annuncia "Fatti sentire ancora": CD, DVD e libro

Laura Pausini ha sorpreso i fan con l’annuncio di una speciale riedizione del suo ultimo album: in arrivo “Fatti sentire ancora”, che conterrà il CD di “Fatti sentire” arricchito dalla bonus track in featuring con Biagio Antonacci, un DVD e un libro di 100 pagine. La data di pubblicazione non è ancora stata resa nota, la Pausini darà presto tutte le info su come prenotarlo e acquistarlo.

Tutti i dettagli su “Fatti sentire ancora”

L’ultimo album della Pausini, “Fatti sentire”, è uscito lo scorso 16 marzo 2018 per Atlantic Records ed è il tredicesimo album in studio nella carriera di Laura Pausini. Dall’ultimo disco sono stati estratti i singoli: “Non è detto”, “Frasi a metà”, “E.STA.A.TE” e “La soluzione”. La cantante romagnola ha uno straordinario successo che si estende ben oltre i confini italiani, infatti è impegnata da mesi col suo world tour e il disco è stato pubblicato anche in lingua spagnola col titolo “Hazte sentir”. Grazie a “Fatti sentire”, la Pausini ha ricevuto una doppia nomination di Latin Grammy Awards 2018: la premiazione dedicata alla discografia latina si terrà il prossimo 15 novembre a Las Vegas. Per concludere questo proficuo 2018, Laura ha deciso di pubblicare una speciale riedizione del suo ultimo lavoro intitolata “Fatti sentire ancora” composta da CD, DVD e libro. Il CD sarà quello di “Fatti Sentire”, arricchito da una bonus track: “Il coraggio di andare” in duetto con Biagio Antonacci (i due hanno già collaborato in passato, Antonacci ha firmato diversi brani della Pausini tra cui “Tra te e il mare”, “Vivimi” e “Lato destro del cuore”). Nel DVD sarà racchiuso il concerto evento al Circo Massimo di Roma, anteprima mondiale del “Fatti sentire world tour”, con contenuti esclusivi. Il libro sarà una sorta di magazine di 100 pagine con foto e racconti inediti scritti da Laura Pausini: una personale raccolta di tutto ciò che ha fatto parte di “Fatti sentire”, dai primi provini del disco al tour mondiale, aneddoti, fotografie di backstage.

Il lungo tour della Pausini

Laura Pausini è attualmente ancora impegnata nel suo “Fatti sentire world tour”, giunto quasi alla conclusione. La tournée è partita a luglio 2018 con la data zero di Jesolo, proseguendo in Italia con le sole due date al Circo Massimo per il Rock in Roma. Laura Pausini ha poi proseguito oltreoceano con i concerti tra Stati Uniti d’America, Messico, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perù, Argentina, Cile e Brasile. Da settembre la cantante è tornata a esibirsi sui palchi italiani e europei. Negli scorsi giorni ha cantato a Barcellona, Madrid, Parigi, Bruxelles, Stoccarda e oggi, 24 ottobre, sarà live all’Hallenstadion di Zurigo per poi tornare in Italia con le ultime date. In tutto il mondo, sono moltissimi i suoi concerti che hanno registrato il tutto esaurito durante questo tour. Di seguito i restanti show per poter vedere Laura Pausini in concerto (l’ultima data della tournée, il 4 novembre al Palasele di Eboli, è già sold out):