Tutto sull’Home Festival 2018 a Treviso

È iniziato con il botto l’Home Festival 2018. Dal 29 agosto al 2 settembre a Treviso un grande appuntamento musicale con 160 show in programma, 90 artisti e 8 palchi animerà le giornate. Dopo il DAY0 ad ingresso libero con le esibizioni tra gli altri Ermal Meta, Le Vibrazioni e l’omaggio “Monsters of Rock”, il DAY1 primo vero giorno ufficiale del festival è stato monopolizzato dalle band british con gli Alt-J e Nic Cester come headliner sui due palchi principali. In mezzo anche I White Lies che stanno lavorando sul loro nuovo album ma che non hanno voluto perdere l’occasione di esibirsi in un festival così speciale. Quest’anno infatti lo spirito e il claim dell’Home Festival 2018 è “There’s no place like Home” e per rispettare le promesse, gli organizzatori hanno allestito un’area completa di ogni comfort con installazioni artistiche, dibattiti culturali, presentazioni di libri e tanti giochi per trascorrere piacevolmente le giornate. Un occhio anche all’ambiente con la raccolta dei rifiuti differenziata e l’acqua gratuita per tutti, un’accoglienza unica nel suo genere per chi vuole vivere un’esperienza totale nel camping attrezzato nell’ex Dogana.

L’ottava edizione dell’Home Festival

Si tratta dell’ottava edizione dell’Home Festival 2018, ormai divenuta un’autentica tradizione dell’estate italiana. Nel corso degli anni si è cercato di migliorare sempre di più l’esperienza degli appassionati di musica sia garantendo l’arrivo di straordinari artisti e band, sia offrendo tantissimi servizi per coloro che optano per un abbonamento completo. L’area è di circa 95000 metri e in 8 anni ha ospitato oltre 1000 show e più cinquanta ore di musica nei giorni del Festival. Ad oggi sono disponibili in prevendita i biglietti su TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate:

Sabato 1 settembre: 30 euro + 4,50 di diritti prevendita

Domenica 2 settembre: 30 euro + 4,50 di diritti prevendita

Abbonamento per le quattro giornate a pagamento: 90 euro + 13,50 di diritti prevendita

Home Festival 2018, il ritorno degli anni 90

Il DAY 2 dell’Home Festival 2018 sembra un vero e proprio revival degli anni 90. Grande attesa per il ritorno dei The Prodigy e dei Prozac+ assenti dalle scene da ormai 13 anni. Con loro c’è grande attesa anche per gli Incubus, Jack Jaselli e i Ministri. Sabato 1 settembre si esibiranno Eric Prydz, Afrojack, Cosmo, Dark Polo Gang, Frah Quintale, Carl Brave x Franco 126 ed Elettra Lamborghini. Infine per l’ultimo giorno, domenica 2 settembre, Caparezza monopolizzerà l’attenzione del pubblico con un concerto che si annuncia esplosivo e che ha attraversato l’Italia da novembre. Insieme al rapper pugliese, ancora spazio alla musica italiana con Francesca Michielin, nell’ultima tappa del suo tour, e Motta vincitore della targa Tenco per l’album “Vivere o morire”.