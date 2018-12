Prodigy: la scaletta del concerto all’Home Festival

Sarà l’evento di punta dell’Home Festival. C’è grandissima attesa per l’esibizione di stasera dei Prodigy sul palco del festival trevigiano, cui tornano a due anni di distanza dall’incendiario concerto dell’edizione 2016. Alla vigilia dell’uscita del loro nuovo album, “No Tourists”, prevista per il 2 novembre, il gruppo britannico scenderà in Veneto con questa probabile scaletta:

Breathe Resonate Nasty Firestarter The Day Is My Enemy The Day Is My Enemy (D&B remix) Roadblox Voodoo People (Pendulum remix) Need Some1 Run With The Wolves Wild Frontier Everybody In The Place Omen Thunder Smack My Bitch Up No Good (Start The Dance) Their Law Take Me To The Hospital

C’è da attendersi ancora una volta un live al fulmicotone da parte dei pionieri della musica dance. In scaletta ci sono infatti tutte le hit che li hanno imposti al grande pubblico a partire dagli anni Novanta: da “Breathe”, posta ad aprire il concerto, a “Firestarter”, da “Voodoo People” alla celeberrima e discussa “Smack My Bitch Up”. Sarà però interessante soprattutto gustarsi l’esecuzione dal vivo del nuovo singolo “Need Some1”, pubblicato il 19 luglio scorso e che farà da traino a “No Tourists”.

Gli ultimi botti prima di “No Tourists”

Quello di Treviso sarà il penultimo concerto del ciclo estivo di concerti della band inglese, che si fermerà dopo il live di Stradbally, in Irlanda, di lunedì sera. I prossimi due mesi, invece, serviranno a mettere a punto il nuovo tour, quello promozionale di “No Tourists”, che verosimilmente vedrà una scaletta profondamente rinnovata per fare spazio alle tracce del nuovo disco. Il nuovo tour europeo partirà il 2 novembre, in contemporanea con l’uscita nei negozi fisici e virtuali dell’album, dalla SEC Hall 4 di Glasgow. Tanta Gran Bretagna, un po’ di Germania e poi di nuovo Italia per Maxim e compari: già fissate infatti le date di Livorno (30 dicembre, Modigliani Forum) e Rimini (1 dicembre, Rds Stadium). “No Tourists” è il settimo album in studio per i Prodigy ed arriva a tre anni da “The Day Is My Enemy”. I fasti di “Music For The Jilted Generation” e soprattutto “The Fat Of The Land”, che avevano lanciato la band negli anni Novanta, sembrano ormai lontani. Ma dal vivo i Prodigy restano sempre un gruppo che sa far ballare per una notte intera.

Il rush finale dell’Home Festival

Con la serata di oggi, che vedrà i Prodigy esibirsi alle 22.35 sul Clipper stage come headliner della terza giornata dell’Home Festival, si entra nel vivo di un weekend che promette scintille all’Ex Dogana. Con i Prodigy stasera sul palco ci saranno artisti del calibro di Incubus, Prozac+, Ministri e Roni Size. Domani sera, invece, tanta musica dance con Cosmo, Afrojack, Elettra Lamborghini, Frah Quintale, Dark Polo Gang e Myss Keta. Domenica gran finale con il meglio della musica italiana del momento: Caparezza, Lo Stato Sociale, Francesca Michielin, Motta, Maria Antonietta e Joan Thiele. I biglietti sono ancora in vendita sul circuito Mailticket: la singola serata costa 34,50 euro diritti di prevendita inclusi.