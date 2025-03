"La generazione Z è la più narrata dal mondo audiovisivo, probabilmente per motivazioni che si muovono tra il marketing e la coolness", spiega Elena Rotari, qui al suo esordio nei lungometraggi, già regista della webserie Lo stesso fuoco. "Il film riesce ad indagare con sincerità le preoccupazioni di una generazione schiacciata dalle aspettative. Libera sì di esprimersi mediante i social network, ma al contempo soffocata da un disturbo ormai categorizzato dalla psicoterapia, la FoMo – Fear of Missing Out, ossia la paura di essere esclusi da esperienze ed eventi, e di non poterli raccontare sui social network”.

Il film in questione, Dreams, premiato alla XIV edizione del Foggia Film Festival, verrà presentato in anteprima venerdì 14 marzo all'Uci Cinemas Bicocca, per poi uscire in sale salezionate il 27.

La trama

Dreams è il racconto di due amici, a un passo dall’età adulta ma con un piede ancora nell’adolescenza.

Mentre stanno per terminare le scuole superiori, Alex e Kareem cercano di capire quale sarà il loro posto nel mondo. A differenza dei suoi coetanei, tuttavia, Alex sa ciò che vuole fare: sfondare nel mondo della musica rap. La sua visione della musica, però, non trova l'appoggio di Kareem, convinto che dovrebbe utilizzare i classici stereotipi della trap.

Durante un corso di recupero di matematica i due incontrano Ludovica, influencer milanese con la passione per la musica. Kareem ha un’idea: coinvolgerla nel primo videoclip di Alex. Che, sebbene non ne sia entusiasta in quanto considera le influencer persone vuote, attaccate alla loro immagine, si lascia convincere, promettendo di scrivere un testo nuovo e più commerciale.

Presto il rapporto con Marta, sua storica fidanzata con il sogno di diventare un medico, comincia ad incrinarsi. Soprattutto quando la ragazza si schiera dalla parte di Massimo, il padre di Alex con poca fiducia nel sogno del figlio.

Kareem, intanto, ha pensato a tutto: il videoclip sarà girato durante una gara clandestina. La sera del video Alex litiga con Marta e scopre di avere in comune con Ludovica più di quanto pensasse. Quando il video di Alex viene pubblicato sui social, diventa virale, mentre Marta non riesce a passare il test di medicina.

Presto, i punti fermi della vita del protagonista cominciano a venire a meno, mentre il suo successo nella musica decolla. Basterà, un sogno realizzato, a renderlo felice?

Il cast

Tra i protagonisti di Dreams troviamo Eleonora Gaggero, attrice, scrittrice e influencer, sul set da quando aveva 12 anni. Diventata nota grazie al ruolo di Nicole De Ponte, fidanzata del protagonista, nella serie tv Alex & Co. prodotta da Disney, ha preso parte alla fiction di Rai 1 Scomparsa e al film Come diventare grandi nonostante i genitori di Luca Lucini: la canzone da lei incisa per la colonna sonora, I Can See the Stars, ha ricevuto una candidatura come miglior canzone originale ai David di Donatello.

Al suo fianco Luca Chikovani, italo-georgiano, musicista e attore-rivelazione nel film Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, in concorso al Festival di Cannes nel 2018, e nel cast di Comandante con Pierfrancesco Favino, film d’apertura al Festival del Cinema di Venezia nel 2023, con dieci candidature ai David di Donatello e sei al Nastro d’Argento.

Alex ha invece il volto di Edo Fendy, al secolo Edoardo Gallio, trapper classe 1996 originario di Bassano del Grappa. Al suo fianco, nei panni di Kareem, troviamo Arabgt, vero nome Sofiane Antonio Rabeh. Gli addetti ai lavori l’hanno definito “il primo influencer musicale che ha creato canzoni per gli appassionati di auto”. Noto per le gare di drift, appassionato ed esperto di motori, Sofiane è al suo esordio cinematografico. Completano il cast Roberta Carluccio / Roberryc (fitness model da oltre 4 milioni di followers, vista in programmi quali La Pupa e il Secchione e Temptation Island, nel cast della serie tv in streaming su Prime Video 2Flows), Felisja Piana / Fishball (influencer, rapper e fotografa, capace di tradurre in musica, senza censure e senza omissioni, i rapporti tossici con gli ex fidanzati), Edoardo Esposito / Sespo (visto in MTV Cribs Italia nel 2023), Christina Bertevello, Jane Alexander e Pietro Bontempo.