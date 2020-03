I 10 migliori film per trascorrere le vacanze in montagna

L’estate non è solo cornice ideale di vacanze tra spiaggia, ombrelloni e snorkeling: per chi preferisce le vette meno affollate, di scelta ce n’è davvero… una montagna! Per scegliere la vacanza in cima ai monti più adatta al proprio io, ecco le pellicole più illuminanti. Da Shining a Grand Budapest Hotel fino ad arrivare ad Everest, avrete l’imbarazzo della scelta. Senza l’imbarazzo della prova costume!

Un tuffo in montagna

In estate la parola “escursione” non indica solo quella termica, di solito riscontrabile nel brusco passaggio dall’interno polare dell’auto climatizzata all’esterno infernale.

C’è chi da giugno a settembre non sogna i tuffi, le granite sul lungomare e i castelli di sabbia ma preferisce mete più alte, quelle in cui l’escursione diventa la ciliegina sulla torta, anzi: sul Monte Bianco! Stiamo parlando della montagna, il luogo in cui il turismo estivo è meno massiccio e, appunto per questo, garantisce al vacanziere una qualità di villeggiatura assai più elevata. E se alla qualità elevata si aggiungono le temperature abbassate, il relax è garantito.

I migliori film ambientati in montagna

Per chi non fosse dell’idea “per quest’anno non cambiare, stessa pista stesso sciare”, variare è fondamentale per non annoiarsi tra le solite baite che si bazzicano sia d’inverno sia d’estate. Qualche interessante spunto per scegliere la migliore meta per le ferie viene come al solito dal più grande bacino di idee e consigli turistici (e non solo) che ci sia: il grande schermo.

Oltre a ispirarsi a pellicole ambientate in montagna per ciò che concerne gli indirizzi alla volta dei quali partire - armati di scarponcini e bagagli - anche le attività da svolgere, le attrazioni da visitare e i passatempi con cui rilassarsi sono materie che trovano proprio nei film esempi pratici da prendere in considerazione.

Di seguito troverete i dieci titoli che meglio sapranno guidarvi sulle cime che tanto amate, alla faccia di chi trascorre il ferragosto gomito a gomito con i vicini di ombrellone delle affollatissime spiagge italiane.

REGIA: Danny Boyle

ATTORI: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Treat Williams, Sean Bott, Koleman Stinger, John Lawrence, Kate Burton, Bailee Michelle Johnson, Parker Hadley, Clémence Poésy, Fenton Quinn, Lizzy Caplan, Pieter Jan Brugge, Rebecca Olson

Aron Ralston è un esperto escursionista, avventuratosi in uno stretto canyon nello Utah. Qui ha vissuto un vero e proprio incubo, restando bloccato con il braccio da un masso staccatosi dalla roccia. Ha così inizio un viaggio nella propria memoria, tra amici, amanti e famiglia. Nel corso di cinque giornate combatte contro la natura e i propri demoni.

9. Il domani tra di noi, 2017

REGIA: Hany Abu-Assad

ATTORI: Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney, Beau Bridges, Lucia Walters, Vincent Gale

Film basato sull’omonimo romanzo di Charles Martin. Il tutto ha inizio durante una tremenda tempesta invernale, che vede precipitare il volo privato con a bordo Ashley e Ben. Lei viaggia per raggiungere il proprio futuro sposo, in vista del matrimonio. Lui è un medico di ritorno da una conferenza, pronto a una cruciale operazione da effettuare il giorno seguente. Il pilota non riesce a evitare lo schianto e muore nell’incidente, lasciando i due, feriti, sulle montagne del Colorado. Dovranno riuscire a superare le proprie differenze e imparare a collaborare per salvarsi la vita. Il tempo trascorso insieme potrebbe però portarli a scoprire qualcosa in più su di sé e l’altro.

8. Cinque giorni una estate, 1982

REGIA: Fred Zinnemann

ATTORI: Sean Connery, Betsy Brantley, Lambert Wilson, Jennifer Hilary, Isabel Dean, Gérard Buhr, Anna Massey, Sheila Reid, George Claisse, Kathy Marothy, Terry Kingley, Jerry Brouwer, Alfred Schmidhauser, Emilie Lihou

Douglas è un medico, sposato, che decide di trascorrere le vacanze in un albergo con la nipote Kate. Quest’ultima è innamorata di suo zio fin da giovanissima e ora ha con lui una relazione. Tutti la scambiano per sua moglie ma la situazione comporta per lei dei repentini cambi d’umore, dalla gioia alla depressione. In breve si creerà un pericoloso triangolo tra i due e una guida alpina che pare tenere molto alla giovane Kate.

7. Everest, 2015

REGIA: Baltasar Kormakur

ATTORI: Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Jason Clarke, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley, Emily Watson

Film ispirato agli eventi realmente accaduti nel 1996. Al centro della narrazione vi sono due differenti spedizioni dirette verso la cima dell’Everest. Un’impresa che metterà a dura prova la vita di tutti i partecipanti, guide e gruppi di “turisti”. La natura saprà mettere a durissima prova rapporti personali e resistenza mentale.

6. Shining, 1980

REGIA: Stanley Kubrick

ATTORI: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Anne Jackson, Tony Burton, Philip Stone, Joe Turkel, Barry Nelson

Jack Torrante è un ex insegnante ormai disoccupato. È in cerca d’ispirazione per il suo romanzo ma ha una profonda dipendenza dall’alcool. Decide di accettare il ruolo propostogli dal direttore dell’Overlook Hotel, che intende assumerlo come guardiano invernale. L’uomo però gli confessa che in quello stesso luogo, dieci anni prima, il suo predecessore aveva perso la ragione. Jack si avventura così sulle montagne del Colorado, portando con sé sua moglie e suo figlio. Avrà così inizio per loro un viaggio negli incubi più profondi della mente umana.

5. Ritorno a Cold Mountain, 2003

REGIA: Anthony Minghella

ATTORI: Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Natalie Portman, Brendan Gleeson, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Giovanni Ribisi, Charlie Hunnam, Ray Winstone, Jena Malone, Robin Mullins, Lucas Black, Ethan Suplee, Melora Walters, James Gammon, Eileen Atkins, Kathy Baker, William Roberts, James Rebhorn, Mark Jeffrey Miller, Christopher Fennell, Taryn Manning, Jay Tavare, Jack White, Emily Deschanel, Ben Allison, Jen Pagar, J. Damon Hendrix, Trey Howell, Kristen Laprade, Erik Smith

Tratto dall’omonimo romanzo di Charles Frazier, il film è ambientato nella seconda metà dell’800, nel piccolo villaggio di montagna di Cold Mountain. Al centro della storia vi sono le vicissitudini del giovane carpentiere Inman e dell’affascinante Ada, figlia del predicatore cittadino. Innamoratisi perdutamente, i due vengono divisi dalla Guerra di Secessione. L’uomo rischierà di perdere la vita innumerevoli volte, fino a decidere di disertare per fare ritorno dal suo amore.

4. Vacanze di Natale, 1983

REGIA: Carlo Vanzina

ATTORI: Jerry Calà, Christian De Sica, Stefania Sandrelli, Antonella Interlenghi, Karina Huff, Guido Nicheli, Paolo Baroni, Rossana Di Lorenzo, Claudio Amendola, Mario Brega, Riccardo Garrone, Rossella Como, Marco Urbinati, Marilù Tolo, Roberto Della Casa, Licinia Lentini, Roberta Lerici, Jasmine Maimone

Un classico della comicità italiana, ambientato in un lussuoso albergo di Cortina. Qui si ritrovano svariate classi sociali, rappresentate da genitori e figli. I gruppi non potranno far altro che amalgamarsi, dando il via a un’esilarante analisi sociale. Ciò che Vanzina propone è uno spaccato dell’Italia dall’allora, tra gag rimaste nella storia del cinema moderno e tanti sentimenti.

3. Frozen, 2013

REGIA: Chris Buck, Jennifer Lee

ATTORI: Serena Rossi, Serena Autieri, Enrico Brignano, Kristen Bell, Idina Menzel, Ciarán Hinds, Massimo Lopez

Elsa e Anna sono due sorelle costrette a vivere le loro vite separate. Le due erano legatissime un tempo ma i poteri di Elsa hanno messo a repentaglio la vita della sorellina quando entrambe erano molto piccole. Ad Anna sono stati cancellati i ricordi dei poteri della sorella, che crescerà in solitudine, temendo le conseguenze delle proprie azioni. Una situazione destinata a terminare in tragedia, con Elsa che decide di auto esiliarsi tra le montagne, dove sarà libera d’essere se stessa. Le sue azioni però avranno conseguenze terribili sul suo regno e la sua amata sorella.

2. I segreti di Brokeback Mountain, 2005

REGIA: Ang Lee

ATTORI: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams, Anne Hathaway, Randy Quaid, Anna Faris, Linda Cardellini, Scott Michael Campbell, Kate Mara, Cheyenne Hill, Brooklynn Proulx, Tom Carey, David Harbour, Mary Liboiron, Steve Eichler, Mary McBride, Steven Cree Molison, Hannah Stewart, Graham Beckel, Roberta Maxwell

Jack ed Ennis sono due giovani ingaggiati per condurre un gregge di pecore a Brokeback Mountain, in Wyoming. È l’estate del 1963 e i due si lasciano travolgere da una passione inaspettata. Al termine di quel periodo roseo però entrambi devono tornare alla propria vita. Si sposano, così da non dare troppo nell’occhio, senza però mai riuscire a dimenticare l’altro. Il richiamo della montagna e di quell’amore proibito tornerà a tormentarli.

1. Grand Budapest Hotel, 2014

REGIA: Wes Anderson

ATTORI: Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan, Tony Revolori, Jude Law, Owen Wilson, Tilda Swinton, Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Adrien Brody, Léa Seydoux, Edward Norton, Harvey Keitel, Lucas Hedges, Tom Wilkinson, Bob Balaban, Florian Lukas, Mathieu Amalric, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman

Il Grand Budapest Hotel è un albergo leggendario, sito tra le montagne della fittizia Repubblica di Zubrowka. Un tempo maestoso, cade in rovina con gli anni, ma attira l’attenzione di un giovane scrittore. Questi incontra Zero, l’attuale proprietario, che si cimenta in un racconto fantastico. Spiega nel dettaglio la magia dell’albergo al culmine del proprio splendore e le rocambolesche avventure del concierge Monsieur Gustave H.