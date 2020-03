I migliori film di sopravvivenza

La sfida tra l’uomo e la natura è al centro di moltissimi film. Dalle sfide nello spazio a quelle sulla Terra. Pellicole che evidenziano fino a che punto la voglia di sopravvivere possa spingere la nostra specie. Titoli come “Cast Away”, con Tom Hanks, ad esempio, che nel 2020 compirà ben 20 anni dalla sua uscita in sala. Altri, più recenti, come “Gravity”. Ecco dunque i migliori 10 film a tema sopravvivenza.

La top 10 dei migliori film di sopravvivenza

10. The Grey, 2012

REGIA: Joe Carnahan

ATTORI: Liam Neeson, Dermot Mulroney, James Badge Dale, Dallas Roberts, Joe Anderson, Frank Grillo, Nonso Anozie, Ben Bray

John è un tiratore scelto, assunto da una piattaforma petrolifera per difendere la squadra di operai dai lupi dell’area. Il gruppo viene però sorpreso da una tormenta di neve durante il ritorno a casa in aereo. Il velivolo si schianta, lasciando a terra, sopravvissuti, soltanto John e la squadra. Sanno d’avere speranze vicine allo zero d’essere individuati da una squadra di soccorso, essendo in uno dei luoghi più remoti dell’Alaska. Ben presto dovranno difendersi dai lupi, pronti a cacciare delle facili prede.

9. 127 ore, 2010

REGIA: Danny Boyle

ATTORI: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Treat Williams, Sean Bott, Koleman Stinger, John Lawrence, Kate Burton, Bailee Michelle Johnson, Parker Hadley, Clémence Poésy, Fenton Quinn, Lizzy Caplan, Pieter Jan Brugge, Rebecca Olson

Aron Ralston è un escursionista, rimasto bloccato in un canyon molto stretto nello Utah. Un braccio è schiacciato da un masso e lui si sente a un passo dalla morte. Inizia così a ricordare amici, amanti e la sua famiglia. Combatterà con la natura, il suo corpo e i suoi demoni.

8. Into the wild, 2007

REGIA: Sean Penn

ATTORI: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Catherine Keener, Brian Dierker, Vince Vaughn, Kristen Stewart, Hal Holbrook, Zach Galifianakis, Thure Lindhardt, Signe Egholm Olsen, Bryce Walters, Haley Ramm, Kyle Kwon, Steven Wiig, Robin Mathews

Christpher McCandless è un giovane e benestante studente universitario, che decide di lasciare gli studi e scappare via, lontano da tutto e tutti. Intende dire addio a una vita prestabilita, che ruota intorno al consumismo. Zaino in spalla, attraversa l’America. Il suo viaggio lo porterà a conoscere molte persone. Incontri che alimentano il suo ideale di libertà.

7. La morte sospesa, 2003

REGIA: Kevin Macdonald

ATTORI: Nicholas Aaron, Brendan Mackey, Ollie Ryall, Simon Yates, Joe Simpson, Richard Hawking

Joe e Simon sono due amici ma soprattutto appassionati di alpinismo. Decidono di scalare la Siula Grande, nelle Ande peruviane. Joe scivola e cade, restando intrappolato nel vuoto. È però attaccato a Simon. I due sono legati da una corda di sicurezza. L’amico deve prendere una decisione, ovvero tagliare la corda per avere salva la vita. Ciò che non sa è che Joe non è deceduto dopo la caduta.

6. Everest, 2015

REGIA: Baltasar Kormakur

ATTORI: Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Jason Clarke, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley, Emily Watson

Per quasi un secolo avventurieri di tutto il mondo si sono cimentati nella sfida alla scalata al Monte Everest. Un percorso decisamente rischioso e mortale, ricco di rischi quasi impossibili da prevedere. Il film è ispirato agli eventi accaduti nel 1996 durante una spedizione volta a raggiungere il “tetto del mondo”. Si documenta il viaggio di due spedizioni distinte, che sfidano al limite le proprie capacità.

5. Gravity, 2013

REGIA: Alfonso Cuaron

ATTORI: George Clooney, Sandra Bullock

Ryan Stone è una brillante dottoressa e si ritrova ad avere a che fare con una la sua prima missione spaziale. È affiancata dall’esperto astronauta Matt Kovalsky ed entrambi vengono travolti da una tempesta di detriti. Questi uccidono un altro collega, dando il via a un’operazione disperata per riuscire a salvarsi. Ryan dovrà fronteggiare un costante rischio mortale, facendo i conti al tempo stesso con il proprio doloroso passato.

4. Vita di Pi, 2012

REGIA: Ang Lee

ATTORI: Suraj Sharma, Rafe Spall, Irrfan Khan, Gérard Depardieu, Tabu, Adil Hussain, Ayush Tandon, Andrea Di Stefano

Piscine Molitor Patel, noto a tutti come Pi, si salva dopo il naufragio della gigantesca nave nella quale viaggiava con i suoi genitori e gli animali dello zoo del padre. Costretto dapprima a lasciare la propria casa, si ritrova in oceano aperto, su una fragile imbarcazione, affiancato da animali, tra i quali una tigre. La sua vita potrebbe avere fine in vari modi ma alla fine Pi riuscirà a salvarsi. Si ritroverà a raccontare la propria incredibile storia dopo molti anni. Un racconto che ha dell’incredibile.

3. The Martian, 2011

REGIA: Ridley Scott

ATTORI: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, Sebastian Stan, Michael Peña, Sean Bean, Mackenzie Davis, Chiwetel Ejiofor, Donald Glover, Jeff Daniels, Aksel Hennie

Mark Watney è un astronauta e, a causa di una tempesta di sabbia, si ritrova ferito e abbandonato su Marte dalla propria squadra. Il capitano della spedizione lo ritiene morto e decide, con grandi rimorsi, di partire e salvare tutti gli altri. La verità è che Mark è ancora in vita e dovrà faticare non poco per riuscire a non farsi uccidere da un ambiente ostile, con pochissime provviste e senza la possibilità di parlare con i colleghi della NASA.

2. Revenant, 2015

REGIA: Alejandro Gonzalez Inarritu

ATTORI: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Paul Anderson, Lukas Haas, Brendan Fletcher, Kristoffer Joner, Forrest Goodluck, Joshua Burge, Christopher Rosamond, McCaleb Burnett

Hugh Grass guida un gruppo di cacciatori in Dakota nel 1823. La spedizione subisce l’attacco della tribù nativa Arikara, che uccide molte persone. I superstiti decidono dunque di abbandonare la nave e procedere a piedi, risalendo il corso del fiume. Glass viene attaccato da un orso, che lo lascia quasi morto. Il capo della spedizione decide di abbandonarlo. Restano con lui suo figlio e due uomini. Uno di questi decide di ucciderlo e nello scontro assassina il giovane figlio. Glass proverà di tutto per riuscire a restare in vita, guidato dal senso di vendetta.

1. Cast Away, 2000

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Tom Hanks, Helen Hunt, Aaron Rapke, Michael Forest, Nan Martin, Dennis Letts, John Duerler, Joe Conley, Yelena Papovic, Semion Sudarikov, Dmitri S. Boudrine, Jennifer Choe, Tommy Cresswell, Anne Bellamy, Skye McKenzie, François Duhamel

Chuck è un ingegnere e conduce una vita felice. L’aereo sul quale viaggiava precipita però rovinosamente nel Pacifico. Lui si salva e dovrà riuscire a sopravvivere a lungo su di un’isola deserta prima di cimentarsi in un lungo viaggio. Un percorso che mette a dura prova la sua sanità mentale, guidato dalla speranza di poter un giorno tornare alla propria vita e da sua moglie, Kelly.