Oscar 2019, il box office dei film nominati: chi ha incassato di più?

Meno di due giorni alla tanto attesa notte degli Oscar in cui finalmente conosceremo i vincitori della 91° edizione. Quest’anno gli Academy Awards sono sotto la lente d’ingrandimento per le numerose polemiche scatenate: dalla scelta di far esibire tutti i brani nominati nella categoria come miglior canzone soltanto dopo la bufera mediatica sollevata alla lettera scritta da alcuni registi, tra i quali Quentin Tarantino e Spike Lee, contro la produzione.

A pochissime ore dalla notte cresce anche l’attesa per sapere chi riuscirà a trionfare nella categoria più ambita di tutte, ovvero quella come miglior film. Lo scorso anno il premio venne assegnato a La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro. In questi giorni sono tanti i pronostici sui possibili vincitori, da quelli fatti dai bookmaker a quelli degli utenti social, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Le otto pellicole nominate nella categoria come miglior film sono: La Favorita, Green Book, Vice - L’uomo nell’ombra, A Star Is Born, Black Panther, Roma, BlacKkKlansman e Bohemian Rhapsody.

Qual è la classifica dei film per incasso al botteghino mondiale? Al primo posto troviamo Black Panther che con oltre 1.3 miliardi di dollari al mondo è anche il nono film ad aver incassato di più nella storia del cinema e il secondo titolo più visto nel 2018 dopo Avengers: Infinity War. Al secondo posto, staccato di circa mezzo miliardo di dollari, si piazza Bohemian Rhapsody, al terzo troviamo invece A Star Is Born con più di 420 milioni di dollari. Dalla quarta all’ultima posizione vediamo come i film abbiano corso un’altra gara al box office, viaggiando su incassi finali che oscillano tra i 50 e i circa 120 milioni di dollari. Da segnalare che Roma, all’ultimo posto con circa 4 milioni di dollari, è stato distribuito principalmente sulla piattaforma Netlfix, quindi gli incassi sono ovviamente differenti.

Per quanto riguarda invece le tipologie di incasso, si nota come Vice - L’uomo nell’ombra sia il film che in proporzione deve di più agli Stati Uniti, infatti oltre l’80% del risultato finale è merito delle sale cinematografiche americane, dall’altro lato vediamo invece come Bohemian Rhapsody sia la pellicola che deve la maggior parte del suo box office finale, circa il 75%, ai territori fuori dai confini a stelle e strisce.

La classifica degli incassi dei film nominati agli Oscar

(Incassi aggiornati al 18 febbraio 2019)

Black Panther

Incasso totale: $ 1,346,913,161

Incasso in America: $ 700,059,566 (52%)

Incasso nel resto del mondo: $ 646,853,595 (48%)



Bohemian Rhapsody

Incasso totale: $ 853,945,643

Incasso in America: $ 212,200,434 (24.8%)

Incasso nel resto del mondo: $ 641,745,209 (75.2%)

A Star Is Born

Incasso totale: $ 423,063,857

Incasso in America: $ 209,963,857 (49.6%)

Incasso nel resto del mondo: $ 213,100,000 (50.4%)

Green Book

Incasso totale: $ 127,117,361

Incasso in America: $ 66,517,361 (52.3%)

Incasso nel resto del mondo: $ 60,600,000 (47.7%)

BlacKkKlansman

Incasso totale: $ 90,561,607

Incasso in America: $ 48,686,605 (53.8%)

Incasso nel resto del mondo: $ 41,875,002 (46.2%)

La Favorita

Incasso totale: $ 76,790,031

Incasso in America: $ 31,336,167 (40.8%)

Incasso nel resto del mondo: $ 45,453,864 (59.2%)

Vice - L’uomo nell’ombra

Incasso totale: $ 55,630,876

Incasso in America: $ 46,230,876 (83.1%)

Incasso nel resto del mondo: $ 9,400,000 (16.9%)

Roma

Incasso totale: $ 3,900,000