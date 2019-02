È alle porte l'evento più atteso dal mondo del cinema: la Notte degli Oscar®! L'appuntamento è per domenica 24 febbraio in diretta dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar® (canale 304)

La notte degli Oscar®- La diretta su Sky Cinema

Nella notte tra 24 e il 25 febbraio voliamo tutti a Los Angeles per la magica Notte degli Oscar® con Sky, che trasmetterà in diretta la 91° edizione degli Academy Awards. L’ appuntamento è dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar® per ammirare le star sul red carpet, rifarsi gli occhi con i loro abiti da favola e assistere a tutte le premiazioni! Ad accompagnare gli spettatori ci sarà Francesco Castelnuovo che, dagli studi Sky, commenterà i momenti salienti della Cerimonia insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e tanti altri ospiti d’eccezione. Tra questi, la giornalista di Sky TG24, Denise Negri, e tre delle conduttrici di Cinepop: Elena di Cioccio (conduttrice tv e attrice), Margareth Madè (attrice e modella) e Michela Andreozzi (regista, attrice e sceneggiatrice). Anche Sky Uno seguirà "La notte degli Oscar® - Live" L'appuntamento è per domenica 24 febbraio alle 00.30 e "Il meglio della notte degli Oscar 2019" lunedì 25 febbraio alle 00.00 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

I favoriti

Oscar 2019, i pronostici dei bookmakers sui possibili vincitori

L'unico premio Oscar a sembrare assicurato è quello per il Miglior Film Straniero, che con tutta probabilità andrà a Cuaròn e al suo Roma, vincitore tra l'altro del Festival del Cinema di Venezia. Ma Cuaron potrebbe anche vincere nella categoria Miglior Film Oscar 2019. Un altro contendete molto accreditato è anche il film polacco Cold War. Black Panther, Bohemian Rapsody e La Favorita sembrano essere la tripletta che si sfiderà per la categoria Miglior Film, l'unica, ricordiamolo, a non ridursi mai a cinquina ma a presentare 8 candidature. Tra queste figura anche il film di Bradley Cooper A star is Born. Il Migliore Attore protagonista vede fra i favoriti Christian Bale, incredibile Dick Cheney in Vice - L'uomo nell'ombra e Rami Maleck, soprendente Freddie Mercury di Bohemian Rapsody. L'Oscar 2019 per la Migliore Attrice Protagonista vede come favorita Olivia Colman, protagonista de...La favorita! (perdonateci per l'orrendo gioco di parole, se potete). Qualcuno scommette però anche su Glenn Close, attrice di The Wife. Quasi sicuramente la statuetta per la Migliore Canzone andrà a Shallows di Lady Gaga per A star is Born. I nomi dei vincitori li scopriremo nella diretta tv degli Oscar 2019.





Oscar® 2019: tutte le nomination

· Nomination Miglior attrice protagonista: Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The wife), Olivia Colman (The favourite), Lady Gaga (A star is born), Melissa McCarthy (Can you ever forgive me?).

· Nomination Miglior attore protagonista: Christian Bale (Vice), Braedly Cooper (A star is born), Willem Dafoe (At eternity’s gate), Rami Malek (Bohemian rhapsody), Viggo Mortensen (Green book).

· Nomination Migliore sceneggiatura originale: The favourite, First reformed, Green book, Roma, Vice.

· Nomination Migliore sceneggiatura non originale: The ballad of Buster Scruggs, BlacKkKlansman, Can you ever forgive me?, If Beale Street could talk, A star is born.

· Nomination Migliore canzone: All the stars (Black panther), I’ll fight (Rbg), The place where the lost things go (Mary Poppins returns), Shallow (A star is born), When a cowboy trades his spurs for wings (The ballad of Buster Scruggs).

· Nomination Miglior film d’animazione: Incredibles 2, Isle of dogs, Mirai, Ralph breaks the internet, Spider-Man: into the spider-verse.

· Nomination Miglior trucco: Border, Mary Queen of Scots, Vice.

· Nomination Migliori effetti speciali: Avengers: infinity war, Christopher Robin, First man, Ready player one, Solo: a Star Wars story.

· Nomination Migliore fotografia: Cold war, The favourite, Never look away, Roma, A star is born.

· Nomination Migliore scenografia: Black panther, The favourite, First man, Mary Poppins returns, Roma.

· Nomination Miglior documentario: Free Solo, Hale county this morning, this evening, Minding the gap, Of fathers and sons, Rbg.

· Nomination Miglior cortometraggio documentario: Black sheep, End game, Lifeboat, A night at the garden, Period. End of the sentence.

· Nomination Miglior film straniero: Capernaum (Libano), Cold war (Polonia), Never look away(Germania), Roma (Messico), Shoplifters (Giappone).

· Nomination Miglior attore non protagonista: Mahershala Ali (Green book), Adam Driver (BlacKkKlansman), Sam Elliott (A star is born), Richard E. Grant (Can you ever forgive me?), Sam Rockwell (Vice).

· Nomination Miglior montaggio: BlacKkKlansman, Bohemian rhapsody, The favourite, Green book, Vice.

· Nomination Migliore colonna sonora: Black panter, BlacKkKlansman, If Beale Street could talk, Isle of dogs, Mary Poppins returns.

·Nomination Miglior cortometraggio: Detainment, Fauve, Marguerite, Mother, Skin.

· Nomination Miglior cortometraggio d’animazione: Animal behaviour, Bao, Late afternoon, One small step, Weekends.

· Nomination Miglior montaggio sonoro: Black panther, Bohemian rhapsody, First man, A quiet place, Roma.

· Nomination Miglior sonoro: Black panther, Bohemian rhapsody, First man, Roma, A star is born.

· Nomination Miglior costumi: The ballad of Buster Scruggs, Black panther, The favourite, Mary Poppins returns, Mary Queen of Scots.

· Nomination Miglior attrice non protagonista: Amy Adams (Vice), Marina De Tavira (Roma), Regina King (If Beale Street could talk), Emma Stone (The favourite), Rachel Weisz (The favourite).

Sky Cinema Oscar® (canale 304)

Anche quest’anno in occasione della 91° edizione degli Academy Awards Sky Cinema dedica un intero canale, Sky Cinema Oscar®, con un palinsesto interamente formato da film premiati con l’ambita statuetta. Sky Cinema Oscar®, disponibile al canale 304, è attivo dallo scorso 15 febbraio e lo rimarrà fino a domenica 8 marzo. Scopri qui la programmazione.