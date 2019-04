Oscar 2019, gli attori candidati: 5 cose da sapere su Emma Stone

Dopo la vittoria del 2017 come miglior attrice protagonista grazie a La La Land , quest'anno Emma Stone è in corsa per il suo secondo Oscar grazie a La Favorita , pellicola in cui ha interpretato Abigail Masham.

La bella attrice americana è alla caccia del suo secondo Oscar dopo quello come miglior attrice protagonista vinto nel 2017 con La La Land di Damien Chazelle. L’attrice si presenta agli imminenti Academy Awards con una nomination come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Abigail Masham all’interno de La Favorita, pellicola che ha ricevuto ben 10 nomination, tra le quali quella come miglior film.

Emma Stone è già stata candidata come miglior attrice non protagonista nel 2015 quando ricoprì il ruolo di Sam Thomson all’interno di Birdman che trionfò agli Oscar con cinque premi, su un totale di nove nomination, ma la sua vittoria sfumò a favore di Patricia Arquette che vinse per il ruolo di Olivia Evans nel film Boyhood.

Nel 2017 è stata l’attrice più pagata al mondo

Nel 2017 la rivista Forbes ha stilato l’annuale classifica con i guadagni più alti di Hollywood e in quell’anno Emma è risultata l’attrice più pagata al mondo con ben 26 milioni di dollari togliendo il primato alla bellissima Jennifer Lawrence, prima per due anni consecutivi e nel 2017 scivolata in terza posizione con 24 milioni, dopo Jennifer Aniston al secondo posto con 25.5 milioni di dollari.

Tuttavia, nel 2018 l’attrice ha perso il primato uscendo dalla Top10 che ha visto salire al primo Scarlett Johansson con 40.5 milioni, al secondo Angelina Jolie con 28 milioni, al terzo Jennifer Aniston con 19.5 milioni e al quarto la protagonista di Hunger Games.

Il suo vero nome non è Emma

Emma è nata il 6 novembre 1988 a Scottsdale, in Arizona, da Jeff e Krista Stone, l’attrice ha anche un fratello di nome Spencer. Nonostante Emma sia conosciuta in tutto il mondo con questo nome, il suo nome all'anagrafe è Emily Jean.

Zero social

L’attrice, nonostante la sua enorme popolarità a livello internazionale, è molto attenta a salvaguardare la privacy e per questo ha deciso di non essere presente in alcun social; infatti, Emma non ha un profilo Instagram né un account Twitter né tantomeno una pagina Facebook, zero social.

Solo 30 anni, ma già 15 anni di carriera

Fin dalla tenera età Emma ha mostrato una grandissima passione per la recitazione e così a quindici anni ha convinto i suoi genitori a trasferirsi a Los Angeles per inseguire il suo sogno più grande: diventare un’attrice. Il talento di Emma non è passato inosservato e ha iniziato subito a lavorare per la televisione e per il cinema. L’esplosione di popolarità è arrivata nel 2012 con The Amazing Spider-Man in cui ha interpretato Gwen Stacy. Il film si è rivelato un successo stratosferico al botteghino con oltre 750 milioni di dollari in tutto il mondo lanciando la carriera di Emma alle stelle.

Emma in musica

Nel corso della sua carriera Emma ha preso parte anche a due video musicali: nel 2015 ad “Anna” di Will Butler e nel 2018 a “Who cares” di Paul McCartney.