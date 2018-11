Buon compleanno Emma Stone!

Appuntamento martedì 6 novembre in prima e seconda serata - Sky Cinema Passion festeggia il 6 novembre i 30 anni di Emma Stone con due film importanti per la carriera dell'attrice americana. Alle 21.00 la troviamo nel musical con Ryan Gosling diretto da Damien Chazelle, LA LA LAND , che nel 2017 ottenne 6 Oscar® e 7 Golden Globe, tra cui quelli alla Stone come Miglior attrice, oltre alla Coppa Volpi al Festival di Venezia 2016. In seconda serata, in LA BATTAGLIA DEI SESSI , invece interpreta la stella del tennis Billie Jean King che nel 1973 sfidò l'ex campione Bobby Riggs (Steve Carell) per un match in cui la posta in gioco è l'emancipazione femminile

Emma Stone compirà il 6 novembre 30 anni ma è oramai da considerarsi una dei talenti più apprezzati e richiesti dell’intero firmamento hollywoodiano, nonché una delle attrici più pagate nel mondo del cinema. Un exploit cominciato da lontano ma che ha avuto il suo picco nel 2017 dopo la sua interpretazione insieme a Ryan Goslin del capolavoro di Damien Chazelle La La Land. Una storia d’amore a ritmo di musica jazz e valzer tra le stelle di un “Planetarium” che le ha regalato la Coppa Volpi al Festival di Venezia, poi il Golden Globe, un Bafta e, infine, un Oscar, superando miti del calibro di Meryl Streep e Isabelle Huppert.

Pochi mesi dopo la rivista Forbes la incoronava regina del box office, catapultandola in prima posizione nell’elenco delle attrice più pagate di Hollywood: Emma aveva spodestato le due Jennifer (Aniston e Lawrence). Un successo mondiale e meritatissimo, un viso angelico, due occhi giganti da fare invidia a un cerbiatto e un sorriso smagliante. E pensare che poco prima di questo trionfo la Stone aveva rivelato a Vanity Fair di aver creduto a un certo punto che non ci fosse spazio per lei a Hollywood, soprattutto dopo aver visto il successo di Lawrence. "C'è stato un momento in cui il mio ego è impazzito - confessò - ho pensato 'lei è così piena di talento, sono fregata, non lavorerò mai più'. Poi mi sono calmata e ho capito che c’è spazio per tutti".



Sky Cinema Passion per festeggiare l’attrice americana propone due film importanti per la carriera di Emma Stone. Alle 21.00 di martedì 6 novembre la troviamo nel musical con Ryan Gosling diretto da Damien Chazelle, LA LA LAND, che nel 2017 ottenne 6 Oscar® e 7 Golden Globe, tra cui quelli alla Stone come Miglior attrice, oltre alla Coppa Volpi al Festival di Venezia 2016. In seconda serata, in LA BATTAGLIA DEI SESSI, invece interpreta la stella del tennis Billie Jean King che nel 1973 sfidò l'ex campione Bobby Riggs (Steve Carell) per un match in cui la posta in gioco è l'emancipazione femminile.



Ma Emma non è solo determinazione, bravura e bellezza sopraffina. E’ un talento di quelli rari e delicati e di cui Hollywood, mai come in questo momento, ha bisogno. Classe 1988, nata a Scottsdale, in Arizona calca le scene dall’età di 11 anni, quando apparve nel musical The Wind in the Willows e successivamente in A Winnie-the-Pooh Christmas Tail, La principessa sul pisello, Cenerentola, The Wiz, Titanic, Honk!, La sirenetta, Schoolhouse Rock Live, Alice nel Paese delle Meraviglie. A 15 anni si trasferisce con la madre a Los Angeles e dal 2004 appare in diverse serie tv.

Ma è nel 2007 che esordisce sul grande schermo nella commedia Suxbad - Tre menti sopra il pelo. Da quel momento appare in tantissimi film - con Ryan Gosling, suo partner in La La Land, ha recitato anche in Crazy, Stupid, Love. Nel 2011 ha vestito i panni della fidanzata di Spiderman e ha girato due film con Woody Allen.

Nel 2014 esordisce anche a Broadway nel musical Cabaret, insieme con Alan Cumming, e prende parte al pluripremiato Birdman, dove interpreta Sam Thomson, figlia del protagonista, ruolo che le vale la prima nomination all'Oscar come migliore attrice non protagonista.

Ultima sua fatica è stato il film La favorita diretto da Yorgos Lanthimos. La pellicola è stato presentata in concorso alla 75ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Verrà distribuito nella sale cinematografiche americaneil 23 novembre 2018. In Italia uscirà nelle sale il 24 gennaio 2019