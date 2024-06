7/10 ©Getty

ROBERT PATTINSON- La sua carriera inizia con il ruolo di Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco (2005), ma la sua consacrazione definitiva arriva con Twilight. Recita in ruoli di punta nei film di successo: Remember Me (2010) e Come l'acqua per gli elefanti (2011), Tenet (2020) di Christopher Nolan e con il ruolo di Bruce Wayne in The Batman (2022) di Matt Reeves