Oscar 2021, attori e attrici più nominati che non hanno mai vinto

Bradley Cooper ha ricevuto 4 nomination di cui 3 come miglior attore e una come non protagonista. Ha inoltre ottenuto tre candidature come miglior film per "American Sniper", "A star is born" e "Joker" e una come miglior sceneggiatura non originale. Finora non ha mai vinto. Le candidature come miglior attore protagonista:

" Il lato positivo " nel 2013

" nel 2013 " American Sniper " nel 2015

" nel 2015 "A star is born" nel 2019

"American Hustle - L'apparenza inganna" nel 2014

(Nella foto una scena di "A star is born")