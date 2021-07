12/19 ©Webphoto

In questo capitolo della saga cinematografica il mantello dell’invisibilità ha un ruolo marginale. È invece centrale quello che ha nel libro: viene utilizzato per materializzarsi a Hogsmeade; per spostarsi nel castello di Hogwarts durante la Battaglia; lo usa Harry per arrivare alla Sala Comune di Corvonero; per andare alla Foresta Proibita senza essere visto; continua a portarlo durante la battaglia finale prima di affrontare Voldemort